Sport STJD marca julgamento de recurso do Sport para véspera de duelo do Leão com o Ceará Auditor Felipe Bevilacqua será o responsável por julgar o caso

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para o dia 9 de abril o julgamento do recurso do Sport, devido ao atentado protagonizado por uma uniformizada do clube ao ônibus do Fortaleza, no mês de fevereiro, após duelo entre as equipes pela Copa do Nordeste.

No último dia 12, o Sport foi punido em 1ª instância pelo STJD, com oito jogos de portões fechados, além de R$ 80 mil em multa. Além disso, quando visitante, o Rubro-negro não poderia ter direito a carga de ingressos. Assim, teve que atuar sem a presença da torcida contra Murici-AL, pela Copa do Brasil, e Náutico, pela Copa do Nordeste.

Oito dias depois, no entanto, após o departamento jurídico leonino fazer o pedido, o órgão, através do auditor Felipe Bevilacqua, concedeu efeito suspensivo ao Rubro-negro para ter seu torcedor em competições da CBF até que o julgamento fosse realizado. Após a liberação, o primeiro compromisso com torcedor no estádio foi na última quarta-feira (27), na vitória por 3x0 sobre a Juazeirense.

O próximo compromisso do Sport em competições nacionais como mandante acontecerá no dia 10 ou 11 de abril. Logo depois do julgamento. Na oportunidade, a equipe pernambucana vai encarar o Ceará, pelas quartas de final do Nordestão.

