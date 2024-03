STJD marca julgamento do caso de ataque ao ônibus do Fortaleza; Sport confiante para reverter pena

A- A+

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou para a próxima terça-feira (12), o julgamento do caso de ataque ao ônibus do Fortaleza, no último dia 21, por parte de uma uniformizada do Sport, após a partida entre os times pela Copa do Nordeste. Na oportunidade, o órgão tomará uma decisão definitiva sobre o tema.

Vale lembrar, no entanto, que o Sport já cumpre de forma preventiva uma punição imposta pelo Tribunal do Futebol. Dois dias após o ocorrido, o presidente do STJD, José Perdiz, deferiu um pedido da Procuradoria, impondo ao Rubro-negro atuar com os portões fechados quando mandante, e sem a presença de torcida na condição de visitante. A medida é válida apenas para competições organizadas pela CBF.

À Folha de Pernambuco, o vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, afirmou que o clube está confiante em reverter a punição. "O clube confia muito nas instituições e está confiante que iremos conseguir atenuar essa grave situação", declarou o advogado.

Desde a sanção imposta pelo STJD, o Sport não pôde contar com seu torcedor nas últimas duas partidas. Ambas longe do Recife. Na ocasião, o time pernambucano goleou o Trem-AP, pela Copa do Brasil, por 4x0, e derrotou o Altos-PI, por 2x1, pela Copa do Nordeste.

O time da Ilha do Retiro vai responder pelo artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que aponta por desordem na praça de jogo, como estádios e arredores. Se a punição for mantida, o Sport corre o risco de perder até dez mandos de campo, além de pagar multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.

Em caso de reversão de pena, o primeiro jogo do Sport com a presença da torcida já poderia ocorrer no dia seguinte ao julgamento. No dia 13, o Leão tem duelo decisivo contra o Murici-AL, pela segunda fase da Copa do Brasil.

