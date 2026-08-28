STJD marca julgamento do cruzeirense Kaio Jorge para véspera do clássico com Atlético-MG

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O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima segunda-feira, a partir das 10h, o julgamento do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, pela falta cometida sobre o zagueiro atleticano Ruan Tressoldi, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Denunciado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) (ação fora de disputa de bola), o camisa 9 da equipe celeste corre o risco de pegar uma suspensão de até seis jogos.





A audiência vai acontecer na véspera do confronto de volta entre as duas equipes, em compromisso que vai definir uma vaga para as semifinais do torneio eliminatório nacional. Nesta quinta-feira, a Procuradoria do STJD acatou a denúncia feita pelo Atlético-MG envolvendo o lance.



A disputa que originou a falta aconteceu no primeiro minuto de partida. O defensor saltou para cabecear a bola e, ainda no alto, foi deslocado pelo centroavante do Cruzeiro. Sem conseguir se proteger, ele caiu com a região do pescoço no gramado.



Ruan recebeu atendimento médico, continuou no jogo, mas teve de ser substituído aos 18 minutos do primeiro tempo após conversa com o médico Rodrigo Lasmar, do Atlético-MG. Na jogada, o árbitro assinalou a falta, mas não deu cartão para o atleta cruzeirense.



O jogador atleticano foi levado para o hospital ainda durante o clássico e foi submetido a exames que descartaram qualquer tipo de lesão.



Ainda pelo clássico de ida da Copa do Brasil, que terminou empatado com o placar de 1 a 1, os dois clubes foram denunciados por atraso na entrada em campo - artigo 206 do CBJD. O time alvinegro demorou dois minutos enquanto o os cruzeirenses levaram três minutos além do tempo previsto. As duas equipes foram denunciadas ainda pelo uso de sinalizadores.

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