STJD suspende jogador do América-MG em caso de discriminação racial

A- A+

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu, nesta segunda-feira (19), o meia-atacante boliviano Miguelito, do América-MG, com cinco jogos de suspensão e uma multa de R$ 2 mil por um ato de discriminação racial em jogo contra Operário-PR pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Como esta é uma decisão de primeira instância, e cabe recurso ao Pleno, o América-MG informou, em nota divulgada logo após a decisão do STJD, que entrará “com efeito suspensivo para que o jogador possa atuar até que um novo julgamento seja marcado”.

O caso

Na noite do dia 4 de maio América-MG e Operário se enfrentaram no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Após a partida o atacante Allano, da equipe paranaense, apresentou denúncia junto à Polícia Civil do Paraná (PCPR) afirmando que ouviu Miguelito proferir a expressão “preto do c...”.

Segundo a denúncia, a ofensa ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo da partida, quando os jogadores se preparavam para cobrança de uma falta lateral. Neste momento, Miguelito aparece de costas passando por Allano.

Logo em seguida, Allano reage e vai para cima de Miguelito, junto com Jacy, capitão do Operário-PR. Ambos avisam o árbitro Alisson Sidnei Furtado, que interrompeu a partida por 15 minutos, seguindo o protocolo antirracista da Federação Internacional de Futebol (Fifa) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo foi retomado com os dois jogadores em campo. Na volta do intervalo, Miguelito foi substituído por Benítez.

Veja também