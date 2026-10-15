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Sport STJD muda punição e Sport poderá ter torcida com restrições na Ilha do Retiro Duelo contra o Fortaleza, agendado para esta sexta-feira (16), não sofre alteração

Em julgamento realizado nesta quinta-feira (15), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena do Sport por confusão envolvendo a principal organizada do clube, contra o CRB, em Maceió.

Anteriormente, o STJD havia punido o clube pernambucano com dois jogos de portões fechados, além de multa de R$ 50 mil - esta será mantida. Agora, no entanto, apenas o setor destinado à uniformizada terá restrições.

Diante da decisão do tribunal, o Sport terá que atuar em uma partida com o espaço da organizada vazio, sem a presença de torcida. Em outro jogo, o local só poderá receber mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCDs).

“Essa vitória do departamento jurídico comprova a seriedade e profissionalismo de todos que fazem o Sport hoje. Eu gostaria de estender os méritos do feito a todos que estão aqui no Clube diariamente entregando seu suor pelo clube do coração. Vamos seguir juntos, com a ilha lotada, rumo ao acesso”, ressaltou o vice-presidente jurídico do Sport, Lucas Leite.

Apesar da resolução do caso, o duelo com o Fortaleza, agendado para esta sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro, não sofrerá com alterações. O clássico nordestino já conta com mais de 20 mil ingressos vendidos. O Sport ainda aguarda a lavratura do acórdão por parte do STJD para saber quando a nova punição precisará ser cumprida.

O Leão ainda tem outros dois jogos na Ilha do Retiro nesta fase de pontos corridos da Segundona. No dia 23 de outubro, a equipe rubro-negra recebe o Criciúma, pela 35ª rodada. Já na 38ª rodada, o time de Mariano Soso encara o Goiás, em 14 de novembro. Caso avance aos playoffs, os pernambucanos garantem ainda mais uma partida no Recife.

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