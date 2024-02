A- A+

Futebol STJD não descarta punição à torcida do Sport por ato de violência contra delegação do Fortaleza Tribunal do Futebol ainda afirma que responsabilidade do caso é da SDS-PE

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) se pronunciou de forma oficial, no início da tarde desta quinta-feira (22), sobre o atentado contra o ônibus do Fortaleza por parte de uma torcida organizada do Sport, após o jogo válido pela Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco, na última quarta-feira (21).

Através de nota, o STJD lamentou o ocorrido e informou que "por se tratar de infração ocorrida fora do estádio", "a competência para análise e denúncia é exclusiva da Secretaria de Segurança Pública do estado".

Ainda segundo o Tribunal do Futebol, caso seja confirmado o envolvimento de alguma torcida no ato, a mesma poderá ser punida. "Caso haja a identificação dos responsáveis pelos atos, a Procuradoria analisará possíveis medidas contra as torcidas identificadas".

Confira a nota na íntegra:

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol vem a público informar que tomou conhecimento do episódio de violência contra o ônibus do Fortaleza na noite desta quarta, 21 de fevereiro, após o empate com o Sport, pela Copa do Nordeste. Por se tratar de infração ocorrida fora do estádio, o Tribunal do Futebol destaca que a competência para análise e denúncia é exclusiva da Secretaria de Segurança Pública do estado.

Cumpre destacar ainda que, caso haja a identificação dos responsáveis pelos atos, a Procuradoria analisará possíveis medidas contra as torcidas identificadas.

O STJD lamenta que episódios como esse ainda aconteçam no futebol brasileiro e reafirma o compromisso de trabalhar por um futebol mais justo e sem violência.

