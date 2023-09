A- A+

Futebol STJD: Náutico e CSA são punidos por cantos homofóbicos Caso aconteceu no duelo entre os clubes, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu Náutico e CSA por conta de cantos homofóbicos na partida entre as equipes, nos Aflitos, no dia 16 de agosto, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos terão de pagar multa de R$ 8 mil, enquanto os alagoanos pagarão R$ 5 mil.

Os clubes foram denunciados no artigo 134 do Regulamento Geral de Competições (RGC), no primeiro parágrafo, que cita "extrema gravidade a infração de cunho discriminatório praticada por dirigentes, representantes e profissionais dos clubes, atletas, técnicos, membros de comissão técnica, torcedores e equipes de arbitragem em competições coordenadas pela CBF, especialmente injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia, procedência nacional ou social, sexo, gênero, deficiência, orientação sexual, idioma, religião, opinião política, fortuna, nascimento ou qualquer outra forma de discriminação que afronte a dignidade humana.

No confronto, as equipes empataram em 0x0. Tanto Náutico como CSA não avançaram para o quadrangular da Série C.

