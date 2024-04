STJD nega pedido e Santa Cruz não jogará Série D de 2024

A- A+

Foi indeferida, na tarde desta quinta-feira (4), a medida cautelar inominada do Santa Cruz, que pedia a inclusão do clube na Série D do Brasileiro deste ano. O julgamento aconteceu no plenário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro. Assim, a vaga na competição segue sendo do Democrata de Sete Lagoas-MG.

O responsável por julgar o caso foi o presidente do STJD, José Perdiz de Jesus. "A possibilidade jurídica do pedido, da medida inominada, já demonstra a capacidade jurídica. Mas, a medida inominada interposta pelo Santa Cruz, nesse sentido, mantendo a preservação da ordem desportiva e jurídica, está indeferida. Estou indeferindo o pedido do requerente", anunciou Perdiz.

O Santa Cruz, por sua vez, teve sua defesa realizada pelo advogado Osvaldo Sestário. Representando a diretoria coral, estiveram presentes o vice-presidente Marco Benevides e o diretor de futebol Diego Hydalgo.

Logo após o pedido coral ser indeferido por José Perdiz, o advogado do Democrata, Lucas Otoni. Com a palavra, o bacharel chegou a ironizar a solicitação feita pelo Santa Cruz. "Eu respeito o Santa Cruz. Torço para que ele esteja na Série A novamente o quanto antes. Mas, está como um menino mimado que está querendo entrar na festa que não foi convidado. Não foi convidado para a festa e quer entrar pela porta lateral", falou.

Solicitação do Santa Cruz

O pedido do Santa era pela inabilitação do Democrata de Sete Lagoas, de Minas Gerais, para a disputa do certame. Na visão da cúpula de futebol tricolor, não há critérios técnicos que justifiquem o clube mineiro ficar com a vaga da Federação Mineira de Futebol, uma vez que o clube foi rebaixado no Estadual do ano passado.

Assim, apegando-se ao Regulamento Geral de Competições de 2023 da CBF, o Tricolor alegou que por ser o clube melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes da entidade, deveria herdar a vaga. O departamento jurídico tricolor também pedia a suspensão do início da Quarta Divisão até que a análise da sua entrada no torneio fosse definida. A Série D está prevista para começar no dia 28 deste mês.



