A- A+

Punição STJD pune Bruno Henrique, do Flamengo, por manipulação em jogo do Brasileirão O atacante ainda pode recorrer da sentença que colocou como pena 12 jogos sem jogar, mais multa de R$ 60 mil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por meio da 1ª Comissão Disciplinar, condenou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por manipulação de apostas esportivas. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (4).

A suspensão de Bruno Henrique será de 12 jogos, mais multa de R$ 60 mil. O jogador foi denunciado por forçar um cartão amarelo na partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023.

Vale destacar, que a defesa ainda pode recorrer da sentença.

Os auditores do STJD absolveram Bruno Henrique no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, que aborda manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada.

O atacante foi punido por quatro votos a um por agir de forma contrária à ética desportiva.



Veja também