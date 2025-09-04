Qui, 04 de Setembro

Punição

STJD pune Bruno Henrique, do Flamengo, por manipulação em jogo do Brasileirão

O atacante ainda pode recorrer da sentença que colocou como pena 12 jogos sem jogar, mais multa de R$ 60 mil

Bruno Henrique, atacante do FlamengoBruno Henrique, atacante do Flamengo - Foto: Eitan Abramovich / AFP

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por meio da 1ª Comissão Disciplinar, condenou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por manipulação de apostas esportivas. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (4).

A suspensão de Bruno Henrique será de 12 jogos, mais multa de R$ 60 mil. O jogador foi denunciado por forçar um cartão amarelo na partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023.

Vale destacar, que a defesa ainda pode recorrer da sentença. 

Os auditores do STJD absolveram Bruno Henrique no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, que aborda manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada.

O atacante foi punido por quatro votos a um por agir de forma contrária à ética desportiva.
 

