STJD pune Náutico com dois jogos de portões fechados por confusão entre organizadas contra Confiança

O Superior Tribunal de Justiça Desportivo (STJD) puniu, nesta terça-feira (11), o Náutico com dois jogos de portões fechados, além de multa de R$ 10 mil, por causa da confusão antes da partida contra o Confiança, no dia 12 junho, pela Série C. O Confiança, mandante do duelo, recebeu a mesma sentença.

O Timbu foi denunciado no Art213 do do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Mesmo jogando fora de casa, a equipe alvirrubra foi punida.

A confusão aconteceu na partida contra o Confiança, no estádio Batistão, no dia 12 de junho. As principais organizadas das duas equipes entraram em conflito antes do início da disputa pela Série C.

O Náutico tem uma sequência de dois jogos dentro de casa na Série C. O Timbu encara o Figueirense neste sábado (15) e contra o Remo no dia 23 deste mês.

No dia 20 de junho, o STJD havia suspendido os setores dos estádios dos Aflitos e Batistão onde as organizadas costumam ficar.

Jogador absolvido

Danilo Cardoso, expulso na partida contra o Confiança, também foi julgado pelo STJD nesta terça-feira (11). O zagueiro estava denunciado no Art.258, mas foi absolvido pelo tribunal. O jogador já cumpriu sua punição automática.

