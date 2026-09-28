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Sport STJD pune Sport com 2 jogos de portões fechados e multa por confusão de uniformizada em Maceió Mandante no confronto, o CRB foi punido com multa de R$ 40 mil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), através da 1ª Comissão Disciplinar, puniu o Sport nesta segunda-feira (28) com dois jogos de portões fechados, além de multa de R$ 50 mil, por conta dos incidentes envolvendo sua torcida no Estádio Rei Pelé, na derrota por 2x1, para o CRB, no dia 15 de setembro.

Na ocasião, integrantes de uma torcida uniformizada rubro-negra confrontou policiais militares e tentou invadir o setor destinado aos torcedores da equipe alagoana. Mandante no confronto, o CRB foi punido com multa de R$ 40 mil.

Por meio da assessoria de comunicação, o Sport informou que vai recorrer da decisão. O clube deve soltar um comunicado ainda nesta segunda. Caso a sanção seja mantida pelo órgão de justiça, o Rubro-negro terá que atuar nos próximos dois jogos em casa sem a presença do torcedor.

O primeiro deles seria na próxima terça-feira (6), diante do São Bernardo, às 19h30, pela 32ª rodada. O outro é o clássico nordestino contra o Fortaleza, agendado para 16 de outubro, uma sexta-feira, às 20h30, pela 34ª rodada.

Outro incidente

Esta não é a primeira vez na atual edição da Série B que torcedores da mesma organizada leonina se envolve em confusão na condição de visitante. A primeira vez ocorreu em 20 de agosto, no revés do Sport por 2x1 para o Avaí, na Ressacada.

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