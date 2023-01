A- A+

Sport STJD reduz pena e Sport terá três jogos com apenas mulheres e crianças no estádio Rubro-negro perdeu seis mandos de campo e também viu multa cair de R$ 180 mil para R$ 150 mil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deu o parecer final sobre a confusão do jogo entre Sport e Vasco, válido pela Série B de 2022. Nesta terça-feira (31), o órgão reduziu a perda de mandos de campo do Rubro-negro de oito para seis jogos e converteu metade dela para algo que foi implementado pela primeira vez no Sul do País.

Enquanto outras duas partidas acontecerão com portões fechados - uma já foi cumprida contra o Operário na última Segundona -, outros três duelos da equipe pernambucana na Série B deste ano será realizado com a presença de apenas mulheres e crianças. Esta medida repete o que aconteceu em compromissos do Athletico e do Coritiba, no Paraná. No lado financeiro, o Sport ainda viu a multa cair de R$ 180 mil para R$ 150 mil.

Em relação ao ponto da partida que foi perdido pelo Sport, ao ser decretado perdedor do confronto, a pena foi modificada. O STJD devolveu o ponto do empate ao clube da Praça da Bandeira e retirou os dois que haviam sido concedidos ao Vasco. Sendo assim, o time do Rio de Janeiro caiu para a quarta posição, atrás do Bahia.

Pelo lado do Vasco, apesar da defesa do Cruzmaltino pedir uma redução da pena para os envolvidos, as punições foram mantidas. Ou seja, duas partidas de suspensão para o meia Luiz Henrique e o atacante Raniel - estas já cumpridas -, e quatro para o goleiro Halls.

