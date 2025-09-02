A- A+

Futebol STJD julgará pedido de anulação de jogo da Série C e início do quadrangular pode ser adiado Decisão pode alterar ordem dos jogos no grupo do Náutico no quadrangular e salvar CSA do rebaixamento; entenda

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará na sexta-feira, às 10h, no Rio de Janeiro, o pedido de anulação da partida entre Anápolis e Guarani, disputada no dia 21 de julho, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A decisão pode interferir na ordem dos jogos do quadrangular da competição e até mesmo salvar o CSA do rebaixamento. Há possibilidade também de a rodada de abertura da próxima fase ser adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).





Guarani e CSA foram ao Tribunal pedir a anulação do jogo do Bugre diante do Anápolis, vencido pelos goianos por 2x0, alegando que, em determinado momento da partida, o Galo ficou com 12 atletas em campo, o que levaria a um erro de direito (quando o árbitro interpreta ou aplica incorretamente uma regra do jogo).

Na súmula do jogo, é dito pelo árbitro da partida que o atleta a mais em campo, o atacante João Celeri, que havia sido substituído e só deixou o gramado minutos depois, levou cartão amarelo "por retornar ao campo de jogo sem autorização do árbitro após ser substituído".

Como o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) prevê a anulação de uma partida quando há erro de direito, o Guarani poderia receber os pontos do jogo e pular da sétima posição para a sexta, chegando aos 30 pontos. A mudança geraria uma alteração na ordem dos confrontos do grupo do Bugre, que conta ainda com Brusque, Ponte Preta e Náutico.

A alteração também pode fazer com que o CSA, que terminou em 17º lugar, com 22 pontos, escape do rebaixamento. Isso porque o Anápolis perderia os pontos ganhos diante do Guarani. Os goianos, que ficaram em 15º, com 23 pontos, encerrariam a disputa com 20, pegando a vaga do Z4 dos alagoanos.

