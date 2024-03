A- A+

Recurso STJD: Sport protocola recurso com pedido de efeito suspensivo no caso de ataque ao Fortaleza O Leão tenta jogar com presença da torcida enquanto não é julgado pelo pleno do tribunal, mas não tem prazo para resposta; prisões são argumento para redução da pena

Na última terça-feira (19), o Sport protocolou um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com pedido de efeito suspensivo da punição sofrida pelo atentado ao ônibus do Fortaleza. O Leão poderia, em caso de sucesso na ação, ter a presença da torcida como mandante até o julgamento do mérito, no pleno do tribunal.

Em rápido contato com a reportagem da Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (20), o vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, informou que o recurso foi enviado ao presidente da Segunda Comissão Disciplar- onde o Rubro-negro foi condenado em primeira instância. Depois, esse pedido passa para o presidente do STJD que irá distribuir a um relator.

De acordo com Rodrigo, não há prazo para uma resposta ao recurso do Sport. Entrentanto, o clube está trabalhando para acelerar o processo.

Além do efeito suspensivo, o Sport busca a absolvição ou redução da pena imposta pelo STJD. O clube vai usar como argumento as recentes prisões executadas pela Polícia Civil de Pernambuco. Quatro suspeitos de partição no ataque ao ônibus foram detidos na última semana.

Punição do STJD

O Sport foi punido por unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no dia 12 de março com oito jogos de portões fechados e multa de R$ 80 mil em decorrência do atentado ao ônibus do Fortaleza após confronto pela Copa do Nordeste. A punição se baseou no art. 213 do CBJD e é válida para competições organizadas pela CBF (Copa do Brasil, Nordestão e Série B).

Além da ausência de público nos jogos como mandantes, o Sport não terá direito à carga de ingressos como visitante enquanto a pena não for totalmente cumprida.

Até o momento, o Sport cumpriu o jogo contra o Murici pela Copa do Brasil e terá o segundo jogo sem torcida nesta quarta-feira (20) diante do Náutico, pela Copa do Nordeste.

Atentado ao ônibus do Fortaleza

O ato de vandalismo aconteceu no dia 21 de fevereiro, depois do empate em 1 a 1 entre Sport e Fortaleza. O ônibus da equipe cearense foi atacado com pedras e bombas enquanto se deslocava ao hotel. Seis jogadores (Escobar, Pocchetino, Lucero, Brítez, Cardona e Machuca) ficaram feridos.

