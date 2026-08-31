STJD transforma punição de um jogo em advertência e Cruzeiro terá Kaio Jorge na Copa do Brasil

A- A+

O advogado do Atlético-MG buscou de todas as maneiras, falando até em "tentativa de homicídio", mas não conseguiu convencer os auditores do STJD a suspender Kaio Jorge, do arquirrival Cruzeiro. Por maioria de votos, o atacante pegou um jogo de suspensão, convertido em advertência, e reforça o Cruzeiro no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira.



A pedido do Atlético, o STJD aceitou denunciar Kaio Jorge após o atacante aplicar uma "cama de gato" em Ruan Tressoldi, no jogo de ida, tirando o zagueiro ainda no começo da partida da semana passada.





No julgamento online desta segunda, o advogado do Atlético-MG, Rafael Libertuci, tentou de toda maneira transmitir a imagem de má conduta do cruzeirense para tentar tirá-lo do jogo de volta, nesta terça, na Arena MRV.



"Ninguém aguenta mais isso, ninguém aguenta mais o Kaio Jorge", afirmou, um tanto revoltado. "O que o Kaio Jorge fez não foi uma cama de gato, foi uma agressão deliberada. Ele olha o jogador e dá uma ombrada nele. Não é uma cama de gato, é uma tentativa de homicídio", acusou.



Após o lance, o cruzeirense foi flagrado sorrindo, o que causou ainda mais a revolta dos atleticanos. Mesmo vendo as imagens e o desabafo do advogado, os auditores do Comitê de Disciplina do STJD não pareceram convencidos e optaram por pena mínima de um jogo.



Mesmo assim, não sustentaram a decisão e transformaram a punição em advertência, liberando Kaio Jorge e revoltando dirigentes e a torcida do Atlético-MG. Apenas o auditor Gustavo Lisboa votou por três jogos de punição ao centroavante. Os dois clubes foram punidos em R$ 8 mil por atrasar o reinício da partida.

Veja também