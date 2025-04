A- A+

Racismo Após ato racista contra Sport, STJD pune Internacional em jogos do Brasileiro Feminino Time colorado terá que jogar de portões fechados até o julgamento do caso

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Internacional, nesta terça-feira (1º), pelo ato de injúria racial praticado por uma jogadora da base do clube, contra o Sport, na última segunda (31), em jogo do Brasileirão Feminino.

Através do presidente Luís Otávio Veríssimo Teixeira, o órgão deferiu o pedido da Procuradoria de Justiça Desportiva do tribunal. Ficou decretado que o Colorado jogará com portões fechados, e em local a ser definido pela CBF, até o julgamento do ato. Caso o julgamento não se dê a tempo, "os efeitos da presente ordem se limitam a três partidas".

"Defiro o pedido liminar para determinar, cautelarmente, a perda de mando de campo pelo Sport Club Internacional, com realização das partidas com portões fechados, até o julgamento por colegiado da denúncia anunciada pela Procuradoria, a quem cabe a adoção de rito urgente para formalização do ato. Caso o julgamento por colegiado não se dê a tempo, os efeitos da presente ordem se limitam a três partidas", escreveu o presidente Luís Otávio Veríssimo Teixeira.

Diante da celeridade do STJD, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também comentou o caso. "O futebol brasileiro agiu rápido no combate ao racismo. Em pouco mais de 12 horas, a Justiça Desportiva já proferiu uma decisão dura, colocando o Internacional para jogar com portões fechados até o que o caso seja julgado. Em casos de racismo a CBF sempre se antecipa e vai propor punições preventivas contra os racistas. Desta vez não foi diferente", falou o mandatário.

O que aconteceu?

Na reta final do jogo entre Internacional e Sport, empatado em 2x2, pela terceira rodada do Brasileiro Feminino, uma atleta da base do clube gaúcho arremessou uma banana na direção do banco de reservas rubro-negro.

No momento do ato, as jogadoras do Sport se manifestaram, e câmeras da TV Brasil, que estava transmitindo o duelo, flagraram a quarta árbitra Andressa Hartmann recolhendo o pedaço da fruta.

Em nota, o Sport repudiou o ato e informou que "imediatamente após o lamentável episódio, o diretor de futebol feminino do Clube, Alessandro Rodrigues, dirigiu-se a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e aguarda os desdobramentos do caso, incluindo a responsabilização do envolvido".

Veja também