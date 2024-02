A- A+

NBA Strus converte do meio da quadra e garante vitória dos Cavaliers sobre Mavericks na NBA; confira Em jogo estelar de Luka Doncic, americano acertou arremate de 17 metros de distância

O armador do Cleveland Cavaliers, Max Strus, converteu um lance de três "milagroso", do meio da quadra, nesta terça-feira. A jogada rendeu ao time uma vitória por 121-119 sobre o Dallas Mavericks de Luka Doncic. Confira o lance.

MAX STRUS VENCE O JOGO PARA O CAVALIERS DO MEIO DA QUADRA



MEU DEUS DO CÉU pic.twitter.com/NYH51PlqgV — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) February 28, 2024

O armador esloveno somou 45 pontos, 9 rebotes e 14 assistências em um jogo que os Mavericks dominavam por sete pontos (106-113) faltando três minutos para o fim no Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland.

Kyrie Irving, com 30 pontos, e PJ Washington, com 11, foram os outros jogadores do Dallas a atingirem dois dígitos na pontuação.

O armador All-Star Donovan Mitchell liderou o ataque dos Cavaliers com 31 pontos, enquanto Strus chegou a 21 com um total de 7 cestas de três — a última delas se tornou a jogada da noite na NBA.

Nessa ação, o Mavericks avançou no placar 118-119 com cesta de Washington após passe de Doncic.

Os donos da casa tiveram apenas 2,1 segundos para responder, e Strus aventurou-se num remate de 17 metros de distância que, ao entrar, despertou a alegria dos Cavaliers e a frustração dos jogadores do Mavericks.

— Tem sido incrível — declarou Strus depois do jogo. — Uma grande vitória, precisávamos. Estamos lutando, então é bom conseguir uma assim.

Veja também

Futebol Remanescente do "trauma" diante do Salgueiro, Diego Matos prega atenção redobrada contra o Afogados