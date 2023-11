A- A+

STU Recife STU Recife é aberto ao público nesta sexta (10); Pâmela Rosa, Augusto Akio e outros nomes participam O evento de skate é gratuito e vai durar até o próximo domingo (12) quando acontece as finais de todas as modalidades

O STU Recife tem início a partir desta sexta-feira (10). As pistas de Park e Street localizadas na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, vão receber até o próximo domingo (12) grandes nomes do skate brasileiro pela disputa do título nacional.

No primeiro dia aberto ao público, a partir das 14h30, vai ser disputada as Eliminatórias no Street e Park Masculino, além de apresentações artísticas no período da noite.

Todas as categorias (Street e Park Feminino e Masculino) terão as semifinais disputadas no sábado (11) e a decisão no domingo (12). O último dia do evento também vai contar com a disputa do Paraskate, além da entrega das premiações.

Formato do torneio

O STU é dividido em quatro etapas. As três primeiras aconteceram em Criciúma, Porto Alegre e São Paulo. Os atletas vão disputar o título da etapa do Recife e podem ficar com a conquista geral.

Grandes nomes do cenário nacional vão participar da etapa na capital pernambucana. Apesar da ausência de Rayssa Leal, o Street Feminino vai contar com Pâmela Rosa, medalha de prata nos Jogos Pan-americanos. Pelo masculino, os principais são Ismael Henrique, Giovanni Vianna e Lucas Rabelo.

Augusto Akio é o principal nome do Park masculino, enquanto Isadora Pacheco, Sofia Godoy e Dora Varella competem no feminino.

Presenças pernambucanas

Assim como no ano passado, o STU Recife de 2023 vai contar com a presença de atletas pernambucanos. Marcelo Batista nasceu na capital pernambucana, mas precisou se mudar ao Rio de Janeiro para se desenvolver no skate. Ele participou da etapa de 2022 e retorna neste ano com a mesma alegria da última vez. "É bom para mim e todos que moram na cidade. As pistas têm uma estrutura muito boa. Minha mãe teve a oportunidade de me ver competindo de skate pela primeira vez no ano passado", afirmou.

Maytê Pires, skatista mirim de apenas 12 anos, vai disputar mais uma vez o Street feminino com as meninas mais velhas. Natural do Cabo de Santo Agostinho, Maytê se emocionou por estar ao lado de grandes nomes. “Estou muito feliz por estar aqui no STU. Fico até emocionada por estar ao lado desses atletas incríveis e é muito gratificante correndo e conhecendo o Brasil todo por causa do skate”.

Paraskate

Pelo segundo ano consecutivo o Paraskate está incluído no circuito do STU Recife. Um dos principais nomes da modalidade, OG de Souza vê o crescimento do movimento- apesar de não estar no cenário paraolímpico.

"Há uns quatro anos o Paraskate começou a entrar dentro do circuito. Teve no Recife em 2022. Vejo que a modalidade está crescendo. Outros estados do Nordeste já entraram em contato para ajudar na implantação de escolinhas de Paraskate", disse OG.

Os três dias do STU Recife contam com ingressos gratuitos para o público que quer curtir as manobras dos skatistas, além de apresentações artísticas. Veja a programação ao final da matéria. Apesar de gratuito, os ingressos precisam ser retirados no site da Sympla.

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA - 10/11

Abertura: 14h30h

Encerramento: 22h

15h - 19h: Eliminatórias Street Masculino

15h - 19h: Eliminatórias Park Masculino

19h: Best Trick Tiger

URB MUSIC TOUR

18h30 - 19h30: DJ Tamenpi

19h30 - 20h30: DJ Da Mata

20h30 - 21h30: DJ Daya

21h30: Encerramento

*Entrada permitida até às 20h.

SÁBADO - 11/11

Abertura: 12h

Encerramento: 22h

12h30 - 14h00: Semifinal Street Feminino

14h00 - 15h50: Semifinal Park Feminino

15h50 - 17h20: Semifinal Street Masculino

17h20 - 19h10: Semifinal Park Masculino

19h10 - 20h: Best Trick Monster Vision

URB MUSIC TOUR

18h - 20h: DJ Tamenpi

20h - 22h: Batalha da Escadaria

22h: Encerramento

*Entrada permitida até às 20h.

DOMINGO - 12/11

Abertura: 10h30

Encerramento: 20h

11h - 12h: Park Masculino

14h - 15h: Park Feminino

15h - 16h: Paraskate Street

16h10 - 17h10: Street Masculino

17h20 - 18h20: Street Feminino

18h: Premiação

URB MUSIC TOUR

17h - 18h: DJ Tamenpi

18h30 - 19h30: Banda Eddie convida Karina Buhr e Orquestra de Frevo do Babá

19h30: Encerramento

*Entrada permitida até às 19h.

