STU Recife STU Recife tem dia de treinos livres e apresentação dos principais atletas Grandes nomes do cenário nacional e local participaram de entrevista coletiva ao lado do prefeito João Campos nesta quinta-feira (9)

Falta pouco para o início da etapa Recife do STU (Skate Total Urbe), o campeonato nacional de Skate. As disputas nas modalidades street e park acontecem desta sexta-feira (10) até o domingo (12), nas pistas localizadas na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro. Nesta quinta-feira (9), dia dos treinos oficiais, foi realizada uma coletiva de imprensa com a presença do prefeito João Campos junto com atletas importantes do cenário nacional como como Pâmela Rosa, do Street, e Dora Varella e Augusto Akio, ambos do Park.

Os pernambucanos Marcelo Batista e Maytê Pires- de apenas 12 anos-, além do paraskatista Og de Souza também marcaram presença na coletiva ao lado do cearense Lucas Rabelo- um dos principais nomes do Nordeste no skate.

A capital pernambucana está recebendo a etapa final do STU (que define os campeões) pelo segundo ano consecutivo. O prefeito João Campos ressaltou a importância do incentivo à prática esportiva no Recife.

"Desde o ano passado a prefeitura foi atrás dos organizadores do evento para colocar o Recife no roteiro das grandes atividades esportivas nacionais. Vamos ter atletas que uma semana atrás estavam recebendo medalha no Jogos Pan-Americanos, atletas olímpicos e que estarão em Paris-2024. Esse evento representa uma amplitude do esporte. Milhares de pessoas vão passar, alguns vão conhecer pela primeira vez a modalidade. Uma cidade que pratica e valoriza o esporte é mais saudável e tem um respeito maior pelas pessoas", afirmou.

João Campos, prefeito do Recife. Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco.

Além do STU, o Recife recebeu em 2023 o Torneio Sul-americano de Vôlei, tanto no masculino quanto no feminino, no Geraldão.

Sem Rayssa Leal, que venceu a etapa Recife do Street em 2022, a principal skatista da modalidade no Recife será Pâmela Rosa, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos do Chile. Ela é a segunda colocada da classificação do street feminino e tem altas chances de ficar com o título nacional pelo fato da líder Gabi Mazetto ter ficado de fora desta etapa.

Pâmela Rosa foi uma das representantes brasileiras no Jogos Olímpicos de Tóquio e comentou a possibilidade de marcar presença em Paris no próximo ano.

"Pódio e medalhas são consequência. Acho que todos os atletas quando representam o Brasil nas competições de fora a gente se preocupa ainda mais para evoluir e estar em Paris-2024". Eu prefiro sempre pensar em uma competição de cada vez porque não adianta só pensar nas Olimpíadas", disse a bicampeã mundial.

Pâmela Rosa, medalhista de prata nos Jogos Pan-americanos de 2023.

Os três dias do STU Recife contam com ingressos gratuitos para o público que quer curtir as manobras dos skatistas, além de apresentações artísticas. Veja a programação ao final da matéria. Apesar de gratuito, os ingressos precisam ser retirados no site da Sympla.

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA - 10/11

Abertura para o público: 14h30h

Encerramento: 22h

15h - 19h: Eliminatórias Street Masculino

15h - 19h: Eliminatórias Park Masculino

19h: Best Trick Tiger

URB MUSIC TOUR

18h30 - 19h30: DJ Tamenpi

19h30 - 20h30: DJ Da Mata

20h30 - 21h30: DJ Daya

21h30: Encerramento

*Entrada permitida até às 20h.

SÁBADO - 11/11

Abertura: 12h

Encerramento: 22h

12h30 - 14h00: Semifinal Street Masculino

14h00 - 15h50: Semifinal Park Feminino

15h50 - 17h20: Semifinal Street Feminino

17h20 - 19h10: Semifinal Park Masculino

19h10 - 20h: Best Trick Monster Vision

URB MUSIC TOUR

18h - 20h: DJ Tamenpi

20h - 22h: Batalha da Escadaria

22h: Encerramento

*Entrada permitida até às 20h.

DOMINGO - 12/11

Abertura: 10h30

Encerramento: 20h

11h - 11:50: Park Masculino

14h - 14h50: Park Feminino

15h - 15h50: Paraskate Street

16h - 16h50: Street Masculino

17h - 17h50: Street Feminino

18h: Premiação

URB MUSIC TOUR

17h - 18h: DJ Tamenpi

18h30 - 19h30: Banda Eddie convida Karina Buhr e Orquestra de Frevo do Babá

19h30: Encerramento

*Entrada permitida até às 19h.

