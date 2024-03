A- A+

Bundesliga Stuttgart empata no fim com Heidenheim em jogo eletrizante no Campeonato Alemão O confronto teve emoção até o final

O Stuttgart, terceiro colocado do Campeonato Alemão, arrancou um empate com o Heidenheim em 3 a 3 graças a um gol nos acréscimos do atacante Deniz Undav (90'+8), em um duelo cheio de emoção nos minutos finais.

O jogo parecia que seria tranquilo para o Stuttgart quando o time abriu 2 a 0 com os gols de Serhou Guirassy (41') e Angelo Stiller (53), mas o Heidenheim conseguiu uma grande virada na reta final.

A reação começou com um gol contra do goleiro Alexander Nübel (62'), antes de Tim Kleindienst marcar mais duas vezes (84' e 85') a poucos minutos do fim.

Nos acréscimos, o Heidenheim ficou com um jogador a menos pela expulsão de Nikola Dovedan. Dois minutos depois, Undav fez o gol que salvou pelo menos um ponto para o Stuttgart.

"Depois de abrir 2 a 0 o estádio era uma festa. Isso é bom para os torcedores, mas nós temos que manter a concentração. É um resultado amargo", lamentou o técnico do Stuttgart, Sebastian Hoeness.

Na artilharia do Campeonato Alemão, Guirassy segue em segundo, agora com 23 gols, oito a menos que o inglês Harry Kane (31), do Bayern de Munique.

Com 57 pontos, o Stuttgart tem três de desvantagem para o vice-líder Bayern, que no sábado foi derrotado por 2 a 0 pelo Borussia Dortmund (4º, 53 pontos).

O líder isolado é o Bayer Leverkusen, com 73 pontos e invicto no campeonato (23 vitórias e quatro empates.

