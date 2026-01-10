Sáb, 10 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado10/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TABELA

Stuttgart goleia Leverkusen e sobe na tabela do Campeonato Alemão

Na Bayrena, os visitantes construíram a goleada ainda no primeiro tempo e foram para o intervalo vencendo por 4 a 0

Reportar Erro
Comandado por Jamie Leweling e Deniz Undav, o Stuttgart goleou o Bayer Leverkusen fora de casa por 4 a 1Comandado por Jamie Leweling e Deniz Undav, o Stuttgart goleou o Bayer Leverkusen fora de casa por 4 a 1 - Foto: INA FASSBENDER / AFP

Comandado por Jamie Leweling e Deniz Undav, o Stuttgart goleou o Bayer Leverkusen fora de casa por 4 a 1 neste sábado (10) e pulou da sexta para a quinta colocação na tabela do Campeonato Alemão.

Na BayArena, os visitantes construíram a goleada ainda no primeiro tempo e foram para o intervalo vencendo por 4 a 0 graças aos gols de Jamie Leweling (7' e 45'), Maximilian Mittelstädt (29' de pênalti) e Deniz Undav (45'+2).

Na segunda etapa, o Leverkusen só conseguiu descontar com Alexandro Grimaldo em cobrança de pênalti (66').

Leia também

• Semenyo marca nos 10 a 1 do City na Copa da Inglaterra; time da 6ª divisão derruba campeão

• Atual campeão, Crystal Palace é eliminado da Copa da Inglaterra por time da 6ª divisão

• Senegal vence Mali e avança às semifinais da Copa Africana de Nações

Com 29 pontos, Stuttgart (5º) fica atrás do Leverkusen (4º) no critério de saldo de gols (+10 contra +6).

Outro time com 29 pontos é o RB Leipzig (3º), que neste fim de semana enfrentaria o St. Pauli, mas teve seu jogo adiado por conta das nevascas em Hamburgo.

Também foi adiado por conta do mau tempo o duelo entre Hoffenheim e Werder Bremen.

- Maiz segue na lanterna -

Mais cedo, o Mainz empatou com o Union Berlin em 2 a 2 e vai passar mais uma semana na lanterna do campeonato.

Jogando fora de casa, Mainz vencia por 2 a 0 faltando menos de 15 minutos para o apito final, mas o time da capital conseguiu empatar graças aos gols de Jeong Woo-yeong (77') e Marin Ljubicic (86').

Após este terceiro empate consecutivo no campeonato, o Mainz é o último colocado com nove pontos. Por sua vez, o Union Berlin aparece em nono, com 22 pontos.

Em jogo simultâneo, o Heidenheim recebeu o Colônia (10º) e empatou também em 2 a 2, resultado que manteve a equipe na zona de rebaixamento, em 17º.

O líder Bayern de Munique pode ampliar para 11 pontos sua vantagem sobre o segundo colocado, Borussia Dortmund, caso vença o Wolfsburg (14º) na Allianz Arena, no domingo.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

E. Frankfurt - B. Dortmund          3 - 3

- Sábado:

Union Berlin - Mainz                2 - 2

Freiburg - Hamburgo                 2 - 1

Heidenheim - Colônia                2 - 2

Bayer Leverkusen - Stuttgart        1 - 4

- Domingo:

(11h30) B. Mönchengladbach - Augsburg

(13h30) Bayern de Munique - Wolfsburg

. Adiados:

St Pauli - RB Leipzig

Werder Bremen - Hoffenheim

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

1. Bayern de Munique       41  15  13   2   0  55  11  44

2. Borussia Dortmund       33  16   9   6   1  29  15  14

3. RB Leipzig              29  15   9   2   4  30  19  11

4. Bayer Leverkusen        29  16   9   2   5  34  24  10

5. Stuttgart               29  16   9   2   5  29  23   6

6. Hoffenheim              27  15   8   3   4  29  20   9

7. Eintracht Frankfurt     26  16   7   5   4  33  33   0

8. Freiburg                23  16   6   5   5  27  27   0

9. Union Berlin            22  16   6   4   6  22  25  -3

10. Colônia                 17  16   4   5   7  24  26  -2

11. Werder Bremen           17  15   4   5   6  18  28 -10

12. B. Mönchengladbach      16  15   4   4   7  18  24  -6

13. Hamburgo                16  16   4   4   8  17  27 -10

14. Wolfsburg               15  15   4   3   8  23  28  -5

15. Augsburg                14  15   4   2   9  17  28 -11

16. St Pauli                12  15   3   3   9  13  26 -13

17. Heidenheim              12  16   3   3  10  15  36 -21

18. Mainz                    9  16   1   6   9  15  28 -13

Reportar Erro

Veja também

Newsletter