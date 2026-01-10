A- A+

TABELA Stuttgart goleia Leverkusen e sobe na tabela do Campeonato Alemão Na Bayrena, os visitantes construíram a goleada ainda no primeiro tempo e foram para o intervalo vencendo por 4 a 0

Comandado por Jamie Leweling e Deniz Undav, o Stuttgart goleou o Bayer Leverkusen fora de casa por 4 a 1 neste sábado (10) e pulou da sexta para a quinta colocação na tabela do Campeonato Alemão.

Na BayArena, os visitantes construíram a goleada ainda no primeiro tempo e foram para o intervalo vencendo por 4 a 0 graças aos gols de Jamie Leweling (7' e 45'), Maximilian Mittelstädt (29' de pênalti) e Deniz Undav (45'+2).

Na segunda etapa, o Leverkusen só conseguiu descontar com Alexandro Grimaldo em cobrança de pênalti (66').

Com 29 pontos, Stuttgart (5º) fica atrás do Leverkusen (4º) no critério de saldo de gols (+10 contra +6).

Outro time com 29 pontos é o RB Leipzig (3º), que neste fim de semana enfrentaria o St. Pauli, mas teve seu jogo adiado por conta das nevascas em Hamburgo.

Também foi adiado por conta do mau tempo o duelo entre Hoffenheim e Werder Bremen.

- Maiz segue na lanterna -

Mais cedo, o Mainz empatou com o Union Berlin em 2 a 2 e vai passar mais uma semana na lanterna do campeonato.

Jogando fora de casa, Mainz vencia por 2 a 0 faltando menos de 15 minutos para o apito final, mas o time da capital conseguiu empatar graças aos gols de Jeong Woo-yeong (77') e Marin Ljubicic (86').

Após este terceiro empate consecutivo no campeonato, o Mainz é o último colocado com nove pontos. Por sua vez, o Union Berlin aparece em nono, com 22 pontos.

Em jogo simultâneo, o Heidenheim recebeu o Colônia (10º) e empatou também em 2 a 2, resultado que manteve a equipe na zona de rebaixamento, em 17º.

O líder Bayern de Munique pode ampliar para 11 pontos sua vantagem sobre o segundo colocado, Borussia Dortmund, caso vença o Wolfsburg (14º) na Allianz Arena, no domingo.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

E. Frankfurt - B. Dortmund 3 - 3

- Sábado:

Union Berlin - Mainz 2 - 2

Freiburg - Hamburgo 2 - 1

Heidenheim - Colônia 2 - 2

Bayer Leverkusen - Stuttgart 1 - 4

- Domingo:

(11h30) B. Mönchengladbach - Augsburg

(13h30) Bayern de Munique - Wolfsburg

. Adiados:

St Pauli - RB Leipzig

Werder Bremen - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 41 15 13 2 0 55 11 44

2. Borussia Dortmund 33 16 9 6 1 29 15 14

3. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11

4. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10

5. Stuttgart 29 16 9 2 5 29 23 6

6. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9

7. Eintracht Frankfurt 26 16 7 5 4 33 33 0

8. Freiburg 23 16 6 5 5 27 27 0

9. Union Berlin 22 16 6 4 6 22 25 -3

10. Colônia 17 16 4 5 7 24 26 -2

11. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10

12. B. Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6

13. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10

14. Wolfsburg 15 15 4 3 8 23 28 -5

15. Augsburg 14 15 4 2 9 17 28 -11

16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13

17. Heidenheim 12 16 3 3 10 15 36 -21

18. Mainz 9 16 1 6 9 15 28 -13

