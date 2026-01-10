Stuttgart goleia Leverkusen e sobe na tabela do Campeonato Alemão
Na Bayrena, os visitantes construíram a goleada ainda no primeiro tempo e foram para o intervalo vencendo por 4 a 0
Comandado por Jamie Leweling e Deniz Undav, o Stuttgart goleou o Bayer Leverkusen fora de casa por 4 a 1 neste sábado (10) e pulou da sexta para a quinta colocação na tabela do Campeonato Alemão.
Na BayArena, os visitantes construíram a goleada ainda no primeiro tempo e foram para o intervalo vencendo por 4 a 0 graças aos gols de Jamie Leweling (7' e 45'), Maximilian Mittelstädt (29' de pênalti) e Deniz Undav (45'+2).
Na segunda etapa, o Leverkusen só conseguiu descontar com Alexandro Grimaldo em cobrança de pênalti (66').
Com 29 pontos, Stuttgart (5º) fica atrás do Leverkusen (4º) no critério de saldo de gols (+10 contra +6).
Outro time com 29 pontos é o RB Leipzig (3º), que neste fim de semana enfrentaria o St. Pauli, mas teve seu jogo adiado por conta das nevascas em Hamburgo.
Também foi adiado por conta do mau tempo o duelo entre Hoffenheim e Werder Bremen.
- Maiz segue na lanterna -
Mais cedo, o Mainz empatou com o Union Berlin em 2 a 2 e vai passar mais uma semana na lanterna do campeonato.
Jogando fora de casa, Mainz vencia por 2 a 0 faltando menos de 15 minutos para o apito final, mas o time da capital conseguiu empatar graças aos gols de Jeong Woo-yeong (77') e Marin Ljubicic (86').
Após este terceiro empate consecutivo no campeonato, o Mainz é o último colocado com nove pontos. Por sua vez, o Union Berlin aparece em nono, com 22 pontos.
Em jogo simultâneo, o Heidenheim recebeu o Colônia (10º) e empatou também em 2 a 2, resultado que manteve a equipe na zona de rebaixamento, em 17º.
O líder Bayern de Munique pode ampliar para 11 pontos sua vantagem sobre o segundo colocado, Borussia Dortmund, caso vença o Wolfsburg (14º) na Allianz Arena, no domingo.
--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
E. Frankfurt - B. Dortmund 3 - 3
- Sábado:
Union Berlin - Mainz 2 - 2
Freiburg - Hamburgo 2 - 1
Heidenheim - Colônia 2 - 2
Bayer Leverkusen - Stuttgart 1 - 4
- Domingo:
(11h30) B. Mönchengladbach - Augsburg
(13h30) Bayern de Munique - Wolfsburg
. Adiados:
St Pauli - RB Leipzig
Werder Bremen - Hoffenheim
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 41 15 13 2 0 55 11 44
2. Borussia Dortmund 33 16 9 6 1 29 15 14
3. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11
4. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10
5. Stuttgart 29 16 9 2 5 29 23 6
6. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9
7. Eintracht Frankfurt 26 16 7 5 4 33 33 0
8. Freiburg 23 16 6 5 5 27 27 0
9. Union Berlin 22 16 6 4 6 22 25 -3
10. Colônia 17 16 4 5 7 24 26 -2
11. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10
12. B. Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6
13. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10
14. Wolfsburg 15 15 4 3 8 23 28 -5
15. Augsburg 14 15 4 2 9 17 28 -11
16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13
17. Heidenheim 12 16 3 3 10 15 36 -21
18. Mainz 9 16 1 6 9 15 28 -13