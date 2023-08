'Sua irmã morreu': coletiva de reforço do Milan tem gafe de tradutor; assista o vídeo

A- A+

O atacante Noah Okafor foi apresentado oficialmente como novo reforço para o ataque do Milan. Contratado por 14 milhões de euros junto ao RB Salzburg, o jogador suíço, no entanto, teve sua coletiva de imprensa “atrapalhada” por um erro de tradução que gerou um misto de risos e desconforto entre os presentes.

Durante a coletiva, o jogador falou de vários temas, como a relação com o treinador Stefano Pioli, o sonho de atuar no país e também comentou as semelhanças dele como o atacante Samuel Chukwueze, que também era apresentado pelo clube. Foi justamente nesse momento em que houve um erro na tradução do que ele falava, do inglês para o italiano.

“Estávamos conversando um pouco, porque a irmã dele, o pai dele, como a família dele, vieram do mesmo (lugar) que meu pai, e era sobre isso que estávamos falando”, disse Okafor, referindo-se ao fato de Chukwueze também vem de família vinda da África.

A responsável por traduzir do inglês para o italiano, no entanto, acabou entendendo de maneira errada o que o jogador disse. No momento em que Okafor diz “his sister, his dad” (“a irmã dele, o pai dele”), a tradutora entendeu “his sister has dead”, que, em tradução livre, significa “a irmã dele morreu”.

In today's episode of "Only in Italy", the Italian translator of the Noah Okafor interview translated him saying "his sister and his dad" to "his sister is dead"

Mesmo com o erro, a entrevista seguiu normalmente. Revelado pelo Basel, da Suíça, Okafor foi promovido ao time principal em 2018. Com as boas atuações, ele acabou negociado com o RB Salzburg no início de 2020.

Na última temporada, foram 13 gols e outras cinco assistências pelo clube austríaco. Entre as boas atuações da última temporada, o atacante marcou gols em jogos contra Milan, Chelsea e Bayern.

