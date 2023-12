A- A+

Transferência Suárez acerta transferência ao Inter Miami, de Messi, com um ano de contrato O artilheiro de 36 anos defendeu o Grêmio no ano de 2023

A ida de Luis Suárez para o Inter Miami, dos Estados Unidos, foi confirmada nesta sexta-feira (22), pelo jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano. O clube da MLS deve fazer o anúncio ainda neste ano com o contrato válido por uma temporada e vai marcar o reencontro do artilheiro uruguaio com Lionel Messi.

Aos 36 anos, Suárez chega ao Inter Miami após passar um ano defendendo o Grêmio, no Brasil. Foram 29 gols e 17 assistências em 54 jogos disputados. O uruguaio conquistou a Recopa Gaúcha, o Campeonato Gaúcho e terminou a Série A em segundo lugar.

Além do argentino Lionel Messi, Suaréz vai reencontrar mais dois ex-companheiros dos tempos de Barcelona: o lateral-esquerdo Jordi Alba e o volante Busquets.





