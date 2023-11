A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Suárez é convocado para seleção uruguaia pela 1ª vez na 'era Bielsa' O atacante do Grêmio foi convocado pelo técnico argentino para os confrontos do Uruguai contra a Argentina, na quinta-feira e contra a Bolívia, na terça-feira, 21

O maior artilheiro da história do Uruguai, Luis Suárez, foi convocado para vestir a camisa Celeste pela primeira vez sob o comando de Marcelo Bielsa, de acordo com a lista de jogadores revelada nesta segunda-feira para a próxima rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Suárez, de 36 anos e atualmente brilhando no Campeonato Brasileiro, foi convocado pelo técnico argentino para os confrontos do Uruguai contra a Argentina, na quinta-feira, em Buenos Aires, e contra a Bolívia, na terça-feira, 21, em Montevidéu.

O atacante, que marcou 68 gols pela Celeste em sua carreira, não havia sido convocado até agora por Bielsa, que assumiu o comando em maio.

'El Pistolero', a quem Bielsa chamou de "glória do futebol uruguaio" em entrevista coletiva na sexta-feira, ficou de fora das quatro partidas do Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá, México, e dos dois amistosos anteriores.

Na lista divulgada pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF) há mais novidades: o retorno de mais um destaque da seleção uruguaia, José María Giménez (Atlético de Madrid, ESP), que vinha cumprindo uma suspensão desde a Copa do Catar-2022 e a volta de Rodrigo Bentancur (Tottenham, ING) e Guillermo Varela (Flamengo, BRA), recuperados de lesões.

Porém, Edinson Cavani (Boca Juniors, ARG), que segundo relatos da mídia havia sido poupado por Bielsa, não foi convocado depois de se lesionar no fim de semana em partida contra o Newell's. O atacante de 36 anos, segundo maior artilheiro da história da Celeste com 58 gols, nunca foi citado por Bielsa.

Lista dos 24 jogadores convocados pela seleção do Uruguai para disputar as próximas duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas:

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional, BRA), Franco Israel (Sporting, POR), Santiago Mele (Atlético Junior, COL).

Defensores: Ronald Araujo (Barcelona, ESP), José María Giménez (Atlético de Madrid, ESP), Sebastián Cáceres (América, MEX), Matías Viña (Sassuolo, ITA), Bruno Méndez (Corinthians, BRA), Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Mathías Olivera (Napoli, ITA).

Meias: Manuel Ugarte (PSG, FRA), Rodrigo Bentancur (Tottenham, ING), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Felipe Carballo (Grêmio, BRA), Agustín Canobbio (Athletico-PR, BRA), Nicolás de la Cruz (River Plate, ARG), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA), Facundo Pellistri (Manchester United, ING), Maximiliano Araújo (Toluca, MEX), Facundo Torres.

Atacantes: Cristian Olivera (Los Angeles FC, EUA), Federico Viñas (Club León, MEX), Darwin Núñez (Liverpool, ING), Luis Suárez (Grêmio, BRA).

Veja também

Ciclismo Passeio ciclístico "Pedalando Contra as Drogas" espera reunir dois mil ciclistas neste domingo (19)