Campeonato Brasileiro Suárez leva Bola de Ouro; confira seleção da ESPN Bola de Prata Sportingbet 2023 Evento que premiou melhores do Brasileirão, tanto no masculino quanto no feminino, aconteceu nesta quinta (7), em São Paulo

São Paulo - Depois de uma disputa histórica do Brasileirão, com título do Palmeiras, derrocada inimaginável do Botafogo e rebaixamento inédito do Santos, foi hora de premiar os principais jogadores da edição 2023 do torneio. Missão que ficou a cargo da ESPN Bola de Prata Sportingbet, que realizou nesta quinta (7), na capital paulista, uma cerimônia para montar os destaques de cada posição, além de escolher o melhor treinador e o craque da competição, que levou a Bola de Ouro.

Campeão nacional, o Palmeiras teve cinco jogadores na seleção do campeonato: o goleiro Weverton, os laterais Mayke e Piquerez, o zagueiro Murilo e o meia Raphael Veiga. A lista ainda contou com Endrick faturando os prêmios de gol mais bonito e de revelação do torneio. No comando técnico, o troféu ficou nas mãos de Abel Ferreira.

"O Brasileirão sempre esteve na nossa mente. Disse aos jogadores que o segredo era não olhar para o retrovisor e que, se nos deixassem chegar, dificilmente iam nos passar. O Palmeiras foi a equipe com mais resiliência. Nem Flamengo, nem Botafogo e nem Atlético-MG conseguiram isso. Ganhar o primeiro turno não dá título. Ganhar o segundo também não. Ganha a equipe mais consistente", apontou Abel.

Questionado se permaneceria no Palmeiras para 2024, o treinador foi sucinto. "Eu acho que sim". Abel ainda se emocionou ao falar da família e disse que o veredito se ficará ou não no Brasil passa também pelo "crivo" da esposa.

A seleção do campeonato ainda contou com o zagueiro Adryelson, do Botafogo e ex-Sport. Pulgar e Arrascaeta (Flamengo), alem de Villasanti (Grêmio) completaram o meio. No ataque, os ganhadores foram Hulk (Atlético-MG) e Luís Suárez (Grêmio).

Por falar em Suárez, que esta de saída do Gremio, o jogador também levou o prêmio Bola de Ouro, de craque da Série A. O troféu completou 50 anos em 2023. Curiosamente, na primeira edição, o ganhador também foi um atleta gremista e uruguaio: o zagueiro Atílio Ancheta.

Na Série A, Suárez marcou 17 gols e deu 11 assistências em 29 jogos. O atacante deve reforçar o Inter Miami, dos Estados Unidos, em 2024, jogando ao lado do ex-companheiro de Barcelona, Lionel Messi.

"Vi como a torcida brasileira é apaixonada. Sempre vou me lembrar do carinho dos torcedores do Grêmio e dos adversários. É difícil ver uma torcida rival bater palmas para você e isso aconteceu comigo algumas vezes. Isso vai ficar na minha lembrança", disse o atacante.

Paulinho, do Atlético-MG, terminou o ano como artilheiro da Série A, com 20 gols, sendo 15 somente no segundo turno.

Premiados no feminino

O ESPN Bola de Prata Sportingbet também premiou as melhores atletas do Brasileirão feminino. Aline Gomes (Ferroviária) foi Bola de Ouro.

Arthur Elias, que estava no Corinthians e agora é técnico da seleção brasileira feminina, levou o prêmio de melhor comandante. Vanessa, do Cruzeiro, ganhou o troféu de gol mais bonito.

A seleção feminina foi formada por Luciana (Ferroviária); Kati (Corinthians), Day Silva e Luana (Ferroviária) e Yasmin (Corinthians); Brena (Santos), Luana, Vic Albuquerque e Duda Sampaio (Corinthians); Aline Gomes (Ferroviária) e Jheniffer (Corinthians).

A seleção masculina teve Weverton (Palmeiras); Mayke (Palmeiras), Murilo (Palmeiras), Adryelson (Botafogo) e Piquerez (Palmeiras); Pulgar (Flamengo), Villasanti (Grêmio), Arrascaeta (Flamengo) e Raphael Veiga (Palmeiras); Hulk (Atlético-MG) e Luís Suárez (Grêmio).

*O repórter viajou a convite da premiação.

