FUTEBOL Suárez revela esforço para poder atuar mesmo lesionado: "Tomo três comprimidos e uma injeção" Jogador se despede do Grêmio nesta quarta-feira, na última rodada do Campeonato Brasileiro; clube quer garantir vaga direta na fase de grupo da Libertadores

Luis Suárez se despediu da torcida do Grêmio do último domingo, em seu último jogo na Arena. E não poderia ter sido de maneira melhor: ele marcou o gol que deu a vitória do time contra o Vasco, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, levando o time à quarta posição na tabela, o que garante uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Mais uma vez, o jogador jogou “no sacrifício”, devido às fortes dores que sente no joelho. Em entrevista ao canal 100% Deporte, o uruguaio detalhou as dificuldades que enfrenta para poder atuar.

“Nas noites anteriores aos jogos, tomo três comprimidos e antes do jogo tenho de me injetar um Voltaren [anti-inflamatório]. Se não fizer isso, não consigo jogar”, explicou o jogador.

Mesmo com os problemas físicos, Suárez ainda não definiu o seu futuro, sendo que ele tem o nome especulado no Inter Miami, time que já conta os seus ex-companheiros de Barcelona Messi e Busquets. A continuidade da carreira do jogador, no entanto, é uma incógnita, devido ao problema no joelho, que o acompanha desde 2020.

“Na parte externa do joelho, tenho uma distensão que ficou depois de uma cirurgia em 2020, quando estava em Barcelona. Na última fase da recuperação, veio a pandemia, e tive de fazer exercícios sozinho e não consegui acabar de esticar o joelho. No interior, tenho um desgaste da cartilagem e está batendo no osso. Não gera líquido, e por vezes não consigo dobrar”, explicou Suárez.



Suárez fará sua última partida pelo Grêmio nesta quarta-feira, quando os gaúchos visitam o Fluminense, brigando para ficar entre os quatro melhores colocados na competição e garantir a vaga direta na fase de grupo da Libertadores.

“Eu quis provar, com amor e compromisso para com o futebol, que apesar da minha idade avançada e com um joelho complicado, eu poderia dar muito no Grêmio”, concluiu.

