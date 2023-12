A- A+

Futebol Internacional Substituições em dez segundos, anúncio de decisões do VAR e mais: MLS determina regras contra cera Liga americana anunciou iniciativas para priorizar segurança dos jogadores e a integridade da competição

Nesta quarta-feira, a Major League Soccer (MLS), liga de futebol dos Estados Unidos, anunciou algumas novas medidas para a sua próxima temporada, que incluem regras para evitar tempo perdido com cera. Entre elas, a liga exigirá que jogadores substituídos saiam de campo no período de dez segundos, ou farão sua equipe atuar com um a menos durante um período.

Segundo apresentado pela direção da MLS, 99,7% das mais de 3.200 substituições feitas neste ano foram completadas em menos de dez segundos, e agora se torna um padrão.

Além disso, as novas medidas, pensadas para priorizar a saúde e a segurança dos jogadores, assim como a integridade da competição, incluem diretrizes para atendimentos médicos em campo, e anúncios transparentes das decisões do árbitro de vídeo (VAR).

Confira novas regras da MLS:

Se um jogador com possível lesão ficar caído por mais de 15 segundos, o árbitro irá parar o jogo, permitir que a equipe médica faça a avaliação. Quando estiver seguro, ele será retirado de campo e precisará esperar, pelo menos, dois minutos para retornar;

Um jogador que for substituído terá até dez segundos para deixar o campo. Se não sair neste tempo, o atleta que entrar precisará esperar um minuto para poder pisar no gramado, e a equipe precisará ficar com um a menos nesse período. A exceção se aplica a jogadores lesionados e substituições de goleiro;

As decisões tomadas pelo VAR serão anunciadas pelos árbitros aos torcedores, no estádio e em casa, assim como acontece em alguns torneios da Fifa e em ligas americanas, como a NFL e a NBA;

Jogadores que se envolverem em choques de cabeças, e precisarem de atendimento, só poderão voltar a campo juntos, quando as equipes médicas de cada time liberarem ambos.

