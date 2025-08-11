A- A+

Futebol Substituições mais rápidas e mais acréscimos: Conmebol anuncia ações para otimizar tempo de jogo Os métodos serão aplicados em todos os torneios organizados pela entidade esportiva, de acordo com o comunicado

A Diretoria de Competições e Operações da Conmebol informou, nesta segunda-feira, que está promovendo ações com o objetivo de reduzir as interrupções dos jogos e desestimular atrasos intencionais para elevar a dinâmica e a qualidade das partidas.

As medidas vão desde a otimização do tempo para substituições de jogadores, ao atendimento médico e aumento de acréscimos para equiparar o tempo de bola rolando ao tempo real de um confronto: 90 minutos.

Essas medidas serão aplicadas a todas as competições do órgão regulador, segundo o comunicado, e incluem a "aplicação rigorosa dos regulamentos em caso de atrasos desnecessários , bem como um apelo à responsabilidade e cooperação de todas as partes interessadas no futebol: treinadores, jogadores, comissão técnica, árbitros e torcedores".

"Os principais objetivos incluem minimizar interrupções causadas por substituições ou atendimento médico, garantir maior controle sobre o tempo para atingir uma verdadeira partida de 90 minutos e emitir advertências para aqueles que deliberadamente atrasarem o reinício da partida", informa o comunicado da entidade.

Desta forma, com menos tempo perdido, segundo a Conmebol, "haverá mais jogo; com mais jogo, as exigências aumentam e, com isso, a atratividade das partidas e torneios aumenta, em benefício dos clubes e associações".

"O resultado final será um futebol sul-americano mais competitivo e vibrante, baseado em forte espírito esportivo e fair play", explica a entidade.

