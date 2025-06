Substituto-relâmpago na RBR, Tsunoda relata 'muita pressão' e vê ascensão de novato

A- A+

Três meses depois de assumir o volante do neozelandês Liam Lawson, Yuki Tsunoda está sob "muita pressão" na Red Bull Racing. Embora a equipe mantenha um apoio silencioso ao piloto, com a promessa de que lhe dará tempo para se acostumar com a Fórmula 1 e o carro, resultados considerados inferiores ao esperado começam a pesar sobre o japonês — especialmente num momento em que o novato francês Isack Hadjar desponta pelo "time B", Racing Bulls.

Em seu primeiro GP no lugar de Lawson, no Japão, Tsunoda afirmou que o carro da RBR "não era complicado". De lá para cá, somou sete pontos. Mas recentemente disse se sentir sob "muita pressão", em meio ao jejum de três corridas sem pontuar. No Canadá, ele recebeu uma penalidade de 10 posições por ultrapassar Oscar Piastri sob bandeira vermelha na última sessão de treinos livres, largou do fundo do grid e terminou em 12º.

— Sábado [no Canadá] foi um dia difícil com a penalidade sem sentido de 10 posições — disse Yuki, em declarações reproduzidas pelo Marca. — Perdi muito tempo no TL3, especialmente com as novas atualizações, quando você quer aprender mais sobre o carro.

Tsunoda ponderou que o carro "parecia melhor" que nas disputas anteriores, apesar dos contratempos no Canadá. De acordo com o Marca, o desempenho recente do japonês aumentou a pressão sobre ele, algo que o próprio reconheceu na entrevista pós-GP.

— Com a nossa equipe, você quer estar no mais alto nível possível, mas acho que gosto deste desafio. No momento, estou sob muita pressão. Às vezes não gosto tanto, mas é uma oportunidade de melhorar — disse ele.

Não se sabe até quando Tsunoda permanecerá como piloto da RBR ao lado de Verstappen. O desempenho de Isack Hadjar pelos Racing Bulls tem chamado tanta atenção que o francês já foi inclusive questionado pela imprensa se poderia assumir o carro da equipe-mãe.

— Não me vejo pronto — afirmou ele, segundo o Marca.

'Trituradora de pilotos'

A RBR confirmou em março a substituição de Liam Lawson por Yuki Tsunoda. O neozelandês de 23 anos não correspondeu às expectativas da equipe, que o nomeara para o posto apenas três meses antes, no lugar do mexicano Sergio Pérez. A troca precoce reforçou a fama da RBR como "trituradora de pilotos".

Antes mesmo de estrear na Fórmula 1, a RBR estruturou um programa de jovens pilotos, numa aposta de encontrar promessas e talentos capazes de triunfar na elite do automobilismo. O projeto foi iniciado em 2001 e ficou a cargo de Helmut Marko, consultor e voz forte da equipe até hoje. Ao longo dos anos, a academia da Red Bull Racing se consolidou como uma das mais respeitadas escolas de novatos, ao mesmo tempo em que ficou conhecida por descartar rapidamente aqueles que não dessem retorno.

O programa é conhecido pela pressão sobre os pilotos e pela "pouca paciência" de Helmut Marko, com tolerância quase zero para erros, seja na equipe-mãe quanto no "time B", Racing Bulls (ex-Toro Rosso). Num grupo aproximado de 70 novatos, apenas "passaram com louvor" no crivo do consultor três nomes: Sebastian Vettel e Max Verstappen, tetracampeões da F1, e Daniel Riccardo (este último, ejetado da RBR em favor da contratação de Liam Lawson, em 2024).

Outros pilotos já experimentaram o que enfrentou Lawson. O primeiro egresso do programa a correr na Fórmula 1 foi o austríaco Christian Klien, em 2005. Ele teve desempenho aquém do esperado e foi trocado por Mark Webber para 2007. No mesmo ano, o jovem talento Sebastian Vettel assumiu o volante de Scott Speed no "time B" (então chamado Toro Rosso). Em 2009, subiu à equipe principal e foi eleito o "piloto do ano" pela revista "Autosport".

A própria ascensão de Max Verstappen se deu após outro piloto ser "triturado", em 2016. Na ocasião, a Red Bull Racing decidiu rebaixar Daniil Kvyat para o "time B", a partir do quarto GP da temporada, e dar lugar ao holandês. O russo foi substituído após bater em Vettel, que já estava na Ferrari, num momento em que Verstappen despontava na F3. Kvyat afirmou, anos depois, ter visto a troca como uma "facada nas costas".

Na temporada de 2019, Pierre Gasly teve dificuldades para acompanhar Verstappen e, após 12 corridas, foi rebaixado à Toro Rosso. Ganhou a vaga Alexander Albon, que em 2021 perdeu o assento para Sergio Pérez e virou piloto reserva após desempenho considerado inconsistente. O próprio Pérez seria trocado anos depois por Lawson, mais tarde cortado da elite da RBR em favor de Tsunoda.

