Copa do Mundo Feminina Suíça confirma favoritismo e vence Filipinas na Copa do Mundo feminina O resultado deixou as europeias na liderança do grupo A

Ao contrário da Noruega, que foi derrotada pela Nova Zelândia na abertura da Copa do Mundo feminina, a Suíça confirmou o favoritismo e venceu por 2 a 0 a seleção de Filipinas nesta sexta-feira (21). O confronto aconteceu no Forsyth Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia.

Com o resultado, a Suíça assumiu a liderança do grupo A. A vantagem em relação à Nova Zelândia acontece pelo saldo de gols. Noruega e Filipinas estão zeradas.

De forma surpreende, Filipinas chegou a abrir o placar aos 15 minutos, porém o gol de Guillou foi bem anulado.

A Suíça controlou a partida e abriu o placar já no final da primeira etapa. Com auxílio do VAR, as europeias ganharam um pênalti, que foi bem batido por Bachmann.

O gol que fechou a vitória veio aos 18 minutos do segundo tempo. Após um bate-rebate dentro da área, Piubel aproveitou o rebote.

A Suíça tem como próximo adversária a Noruega, na terça-feira (25). Nova Zelândia e Filipinas jogam no mesmo dia.

