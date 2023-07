A- A+

Copa do Mundo Feminina Suíça e Noruega empatam sem gols pela segunda rodada da Copa do Mundo feminina Com os resultados desta terça-feira (25), o grupo A está totalmente embolado para a última partida

Suíça e Noruega empataram sem gols na manhã desta terça-feira (25) em jogo válida pela segunda rodada do grupo A da Copa do Mundo feminina. O confronto aconteceu no FMG Stadium Waikatona, em Hamilton, Nova Zelândia.

Com a vitória de Filipas contra a Nova Zelândia, o grupo A está totalmente embolado. A Suíça lidera com quatro pontos, Nova Zelândia e Filipas estão empatadas com três e a Noruega soma apenas um ponto.

Na última rodada, a Suíça enfrenta a Nova Zelândia, enquanto a Noruega tenta a primeira vitória contra Filipinas.

O jogo teve um fato curioso antes da bola rolar. A atacante Ada Hegerberg, destaque da Noruega, foi substituída com dores na virilha após a execução do hino nacional.

O primeiro tempo foi mais amarrado entre as equipes. A Suíça foi um pouco superior, principalmente no início da partida.

Na segunda etapa, a Noruega cresceu no duelo. A responsável por manter o 0 a 0 no placar foi a goleira Thalmann, da Suíça.

