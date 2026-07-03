Suíça é objetiva, eficiente e despacha Argélia para pegar Colômbia ou Gana nas oitavas da Copa

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Objetiva e eficiente, a Suíça despachou com tranquilidade a Argélia, ao marcar 2 a 0, nesta sexta-feira, no BC Place, em Vancouver, no Canadá, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Mundo 2026. Agora, a equipe suíça aguarda o vencedor entre Colômbia e Gana, também desta sexta-feira, para a disputa das oitavas de final.





As equipes começaram a partida com táticas diferentes. A Argélia apostou mais uma vez no toque de bola, com paciência, em busca de buracos na zaga adversária para enfiar bolas para Mahrez e Zerrouki.



Já a Suíça buscou o ataque sempre com muita rapidez, principalmente com a volúpia do jovem talentoso Manzambi, que aos dez minutos arrancou pela meia esquerda, invadiu a área e cruzou para Embolo abrir o placar.



A desvantagem não fez a Argélia alterar sua forma de jogar, mas a procura pela jogada mais agressiva foi mais veloz. O problema é que a defesa suíça, bem postada, acabou não sendo ultrapassada

Aissa Mandi, capitão da Argélia após a eliminação no Mundial. Foto: Alex Grimm / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



A equipe suíça, por sua vez, adotou os contra-ataques e distribuiu mais as jogadas. Zakaria passou a ser uma boa opção pela direita, enquanto Xhaka mais uma vez foi referência para administrar as jogadas.



O diferencial a favor da Suíça no primeiro tempo é que seus jogadores tentavam driblas os rivais e,desta forma, quando tinham sucesso, levaram tensão ao goleiro Zidane.



O primeiro tempo terminou com as equipes sem muita inspiração para criar jogadas, adotando um ritmo bem inferior ao do começo do jogo.



A Suíça começou a etapa final com a mesma rapidez no ataque e contou com uma falha da zaga argelina para fazer o segundo gol, com Ndoye no primeiro minuto.



Apesar do placar de 2 a 0, a Suíça optou por adiantar a marcação, ficar mais com a bola e acionar seus jogadores de frente, principalmente o rápido Vargas, ficando mais perto de fazer o terceiro gol do que levar o primeiro.

Dan Ndoye celebrando o segundo gol da Suíça na partida. Foto: Alex Grimm / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



A Argélia pareceu perdida e o técnico Vladimir Petkovic demorou a procurar um alternativa no banco de reservas que pudesse alterar a postura da equipe em campo.



Aos 29 minutos, já sem Manzambi e Vargas, dois de seus principais jogadores (substituídos), a Suíça realizou a jogada mais bonita da partida. Em bela troca de passes desde de sua área, o time só não fez o terceiro gol porque a finalização de Xhaka bateu na zaga, com o goleiro Zidane batido no lance.



Aos 35 minutos, mais uma bela jogada pela direita com Zakaria. Rieder, sozinho na pequena área, pegou mal na bola e permitiu a defesa de Zidane.



Sob cantoria da torcida suíça, feliz com o resultado, as equipes praticamente só tocaram a bola na espera do final da partida.



FICHA TÉCNICA

SUÍÇA 2 X 0 ARGÉLIA

SUÍÇA - Kobel; Elvedi, Akanji e Rodriguez; Zakaria (Widmer), Freuler, Manzambi (Okafor) e Xhaka; Ruben Vargas (Rieder), Ndoye (Aebischer) e Embolo (Amdouni). Técnico: Murat Yakin.

ARGÉLIA - Zidane; Belghali (Boulbina), Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Zerrouki (Gouiri), Bentaleb (Boudaoui), Chaibi, Aouar (Hadjam) e Maza; Mahrez (Hadj Moussa). Técnico: Vladimir Petkovic.

GOLS - Embolo aos dez minutos do primeiro tempo. Ndoye a um minuto do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Chaibi e Boudaoui.

ÁRBITRO - Yael Falcon Perez (ARG).

PÚBLICO - 52.497 torcedores.

LOCAL - BC Place, em Vancouver (CAN).

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