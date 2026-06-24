Suíça vence, fica na liderança do Grupo B e empurra Canadá para ser visitante na Copa

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Um jogo morno teve minutos finais empolgantes no BC Place, em Vancouver, Canadá. A Suíça, conduzida pelo jovem Manzambi, achou o caminho da vitória ainda no começo do segundo tempo, mas viu os anfitriões da seleção canadense pressionarem no apagar das luzes em busca do empate. Apesar do ímpeto, o Canadá não conseguiu a igualdade e foi derrotado por 2 a 1.



Líder do Grupo B com sete pontos, a Suíça agora aguarda um terceiro colocado (pode ser das Chaves E, F, G, I ou J) para saber seu adversário na segunda fase. A partida será disputada em Vancouver, à zero hora, do dia 3.



O Canadá, por sua vez, que ficou em segundo, com quatro pontos, terá de ir a Inglewood, no próximo domingo, 28, às 16h, para enfrentar o vice-líder do Grupo A, que pode ser Coreia do Sul, África do Sul ou República Tcheca. A definição sai no fim da noite desta quarta.



Sede do Mundial, o Canadá tem um problema que parece incorrigível. O jogo contra o Catar foi um ponto fora da curva, nos demais, os canadenses pecam na efetividade e, mesmo mostrando mais bola que os rivais, não conseguem converter tal superioridade em vitória.



Já a Suíça não é mais aquela seleção baseada única e exclusivamente em sua defesa. É um time com toque de bola, um tanto burocrática. Porém, apresenta boas soluções quando o jogo parece complicado.





Uma dessas soluções atende pelo nome de Manzambi. Ele tem 20 anos, atua no Freiburg, e é um dos destaques desta Copa. Ele participa ativamente do ataque suíço, faz gol, dá passe e se tornou imprescindível para a sequência da Suíça no torneio.



O duelo entre suíços e canadenses não começou com cara de Copa do Mundo. A situação confortável dos dois times na luta por uma vaga na segunda fase tirou a pressão, o que fez com que os atletas tivessem calma para concluir jogadas.



Até a parada para a hidratação, a Suíça tinha mais posse de bola Aos 10 minutos, Embolo desperdiçou um lance claro de gol. Depois da pausa, os rumos da partidas se alteraram.



O Canadá passou a se mostrar uma seleção mais perigosa. Chegou com força ao ataque repetidas vezes e arrancou suspiros de torcedores com finalizações que assustaram o goleiro suíço. Apesar do maior volume ofensivo canadense, o jogo ficou devendo em intensidade no primeiro tempo.



O segundo tempo mal começou, e a Suíça mostrou a capacidade que escondeu na etapa inicial. Com um minuto, Manzambi arrastou toda a marcação canadense para o lado esquerdo do ataque. Vargas ficou livre para receber um cruzamento rasteiro, na medida na grande área, e inaugurar o marcador.



Com a vantagem no placar, a Suíça ficou à espreita, aguardando um vacilo canadense para fazer mais um. Aos 12, Embolo assumiu o protagonismo, recebeu um lançamento, esperou a chegada de Manzambi, que chutou e o goleiro Crépeau aceitou.



O Canadá, porém, não desistiu. Aos 30, novamente a bola longa entrou em ação. Saliba recebeu, deixou Akanji para trás e cruzou para Promise David, que havia acabado de entrar, e descontou para os donos da casa. O Canadá ensaiou uma pressão final, mas não foi o suficiente para arrancar o empate.



Ficha técnica



Suíça 2 x 1 Canadá



Suíça - Kobel; Jaquez (Widmer), Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka e Sow (Aebischer); Manzambi (Fassnacht), Embolo (Itten) e Vargas (Ndoye). Técnico: Murat Yakin.



Canadá - Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius e Laryea (Shaffelburg); Choinière (Eustáquio), Saliba, Buchanan (Promise David) e Ahmed (Millar); Jonathan David e Larin (Oluwaseyi). Técnico: Jesse Marsch.



Gols - Vargas, a 1, Manzambi, aos 12, Promise David aos 30 minutos do 2º tempo.

Cartões amarelos - Xhaka, Millar e Larin.

Árbitro - Ramon Abatti Abel (BRA).

Público - 52.497 torcedores.

Local - BC Place, em Vancouver (CAN).

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