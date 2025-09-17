Qua, 17 de Setembro

FUTEBOL

Sul-Americana 2025: veja datas dos jogos de ida e volta das quartas de final

Fluminense abriu a fase com derrota para o Lanús na Argentina

Fluminense abriu as quartas com derrota para o Lanús Fluminense abriu as quartas com derrota para o Lanús  - Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

A derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Lanús, em Buenos Aires, abriu as quartas de final da Copa Sul-Americana. Até quinta-feira, outros três confrontos de ida completam a rodada.

A competição ainda terá o Atlético-MG, que visita o Bolívar, na Bolívia, nesta quinta-feira, às 19h.

Independiente del Valle-EQU x Once Caldas-COL e Alianza Lima-PER x Universidad de Chile completam a rodada.

 

Copa Sul-Americana 2025: Veja datas e horários dos jogos de ida e volta das quartas de final

16/9 - 21h30 - Lanús 1x0 Fluminense

17/9 - 19h - Bolívar x Atlético-MG

17/9 - 21h30 - Independiente del Valle x Once Caldas

18/9 - 21h30 - Alianza Lima x Universidad de Chile

23/9 - 21h30 - Fluminense x Lanús

24/9 - 19h - Atlético-MG x Bolívar

24/9 - 21h - Once Caldas x Independiente del Valle

25/9 - 21h30 - Universidade de Chile x Alianza Lima

