Sul-Americana 2025: veja datas dos jogos de ida e volta das quartas de final
Fluminense abriu a fase com derrota para o Lanús na Argentina
A derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Lanús, em Buenos Aires, abriu as quartas de final da Copa Sul-Americana. Até quinta-feira, outros três confrontos de ida completam a rodada.
A competição ainda terá o Atlético-MG, que visita o Bolívar, na Bolívia, nesta quinta-feira, às 19h.
Independiente del Valle-EQU x Once Caldas-COL e Alianza Lima-PER x Universidad de Chile completam a rodada.
Copa Sul-Americana 2025: Veja datas e horários dos jogos de ida e volta das quartas de final
16/9 - 21h30 - Lanús 1x0 Fluminense
17/9 - 19h - Bolívar x Atlético-MG
17/9 - 21h30 - Independiente del Valle x Once Caldas
18/9 - 21h30 - Alianza Lima x Universidad de Chile
23/9 - 21h30 - Fluminense x Lanús
24/9 - 19h - Atlético-MG x Bolívar
24/9 - 21h - Once Caldas x Independiente del Valle
25/9 - 21h30 - Universidade de Chile x Alianza Lima