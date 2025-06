Sul-Americana: Fluminense pode enfrentar Bahia nas oitavas e Vasco pode pegar Atlético-MG

A- A+

A Conmebol definiu nesta segunda-feira (02) os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana em sorteio realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. O destaque ficou para Fluminense, que pode enfrentar o Bahia nas oitavas, e o Vasco, que tem chances de pegar o Atlético-MG nas semifinais.

Os jogos dos playoffs da Sul-Americana ocorrerão nas semanas dos dias 16 e 23 de julho. As oitavas estão agendadas para as semanas de 13 e 20 de agosto. A decisão está marcada para 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Oito clubes já estão classificados diretamente para as oitavas de final por terem encerrado a fase de grupo na primeira posição de suas respectivas chaves. São eles: Fluminense, Independiente, Universidad de Quito, Huracán, Godoy Cruz-ARG, Mushuc Runa-EQU, Lanús e Cienciano-PER.

Para a definição dos confrontos das oitavas, é realizado uma repescagem entre as equipes que se classificaram na segunda posição, entre eles os brasileiros Grêmio, Vasco e Atlético-MG, e os times que foram eliminados na fase de grupos da Libertadores no terceiro lugar das chaves, como é o caso do Bahia.

O número de brasileiros no mata-mata da Sul-Americana poderia ser ainda maior, mas Corinthians, Cruzeiro e Vitória vacilaram e não conseguiram emplacar a classificação na fase de grupos.

O critério para a definição dos confrontos dos playoffs foi a campanha. O melhor segundo colocado em grupo da Sul-Americana, por exemplo, enfrenta o pior terceiro colocado da Libertadores.

Confira os duelos dos playoffs da Sul-Americana*:

Alianza Lima-PER x Grêmio

San Antonio Bulo Bulo-BOL x Once Caldas-COL

Atlético Bucaramanga-COL x Atlético-MG

Bolívar-BOL x Palestino

Bahia x América de Cali-COL

Independiente Del Valle-EQU x Vasco

Universidad de Chile x Guaraní-PAR

Central Córdoba-ARG x Cerro Largo-URU

Confira os confrontos das oitavas da Sul-Americana*:

Allianza Lima-PER ou Grêmio x Universidad de Quito-EQU

Bolívar-BOL ou Palestino-CHI x Cienciano-PER

San Antonio Bulo Bulo-BOL ou Once Caldas-COL x Huracán-ARG

Bahia ou América de Cali-COL x Fluminense

Central Córdoba-ARG ou Cerro Largo-URU x Lanús-ARG

Independiente Del Valle-EQU ou Vasco x Mushuc Runa-EQU

Atlético Bucaramanga-COL ou Atlético-MG x Godoy Cruz-ARG

Universidad de Chile ou Guaraní-PAR x Independiente-ARG

* Times à direita decidem em casa.

