Sul-Americano de Marcha Atlética será em Pernambuco

O público pernambucano poderá ver de perto a disputa da marcha atlética. O Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética será realizado na cidade no dia 10 de março. Dentre as atrações da competição, se destacam o brasiliense Caio Bonfim e a pernambucana Érica Sena, ambos qualificados para os Jogos Olímpicos de Paris, França, em agosto.

Em evento marcado para esta quinta-feira (25/1), às 15 horas, no Parque Esportivo Santos Dumont, o Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética será lançado pelo secretário executivo de Esportes do Governo de Pernambuco Luciano Leonidio, o presidente da Sul-Americana Hélio Gesta de Melo, e o presidente do Conselho de Administração da CBAt Wlamir Motta Campos.

"Receber o Sul-Americano de Marcha, uma competição internacional do atletismo é muito importante por colocar o Estado na vitrine do movimento esportivo nacional. Essa articulação junto às confederações localiza o Estado na rota dos eventos, impacta no turismo e na economia, o que é positivo para Pernambuco", ressaltou Luciano Leonidio, secretário Executivo de Esportes.

Hélio Gesta de Melo observou que a marcha é a prova que mais glórias em competições globais deu aos atletas da América do Sul. "Com a realização do Sul-Americano de Marcha Atlética em Recife, a CBAt fortalece essa especialidade no Brasil, reforça a política de descentralização e permite que outras regiões brasileiras possam aproveitar os benefícios que eventos internacionais proporcionam às cidades", disse Hélio.

A competição na cidade de Recife tem importância estratégica para o Estado de Pernambuco e a região Nordeste na opinião de Wlamir Motta Campos. "A descentralização é fundamental para a promoção do esporte em todo o País. Temos em nosso continente e também em nosso País alguns dos melhores marchadores do mundo. O Sul-Americano proporciona visibilidade para o Estado de Pernambuco e para o Brasil, já que o evento é acompanhado por pessoas de diferentes países e pode servir como uma vitrine para o turismo esportivo, atraindo visitantes e promovendo ainda a cultura e a economia local", destacou Wlamir.

Nos últimos dois anos, a CBAt tem sido a principal parceira da Atletismo Sul-Americano na organização de competições internacionais. O Brasil sediou o Pan-Americano de Cross Country em Serra (ES), os Sul-Americanos Sub-18, em São Paulo (SP), e Sub-23, em Cascavel (PR), em 2022; o Sul-Americano de Cross Country, em Poços de Caldas (MG), e o Campeonato Sul-Americano de Atletismo adulto, em São Paulo, em 2023.

