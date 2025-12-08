A- A+

crime Sul-coreana que chantageou o jogador Son Heung-min é condenada a quatro anos de prisão Mulher, de sobrenome Yang, extorquiu 300 milhões de won (200.000 dólares, pouco mais de um milhão de reais) de Son no ano passado

Uma sul-coreana foi condenada, nesta segunda-feira (8), a quatro anos de prisão por chantagear o astro do futebol do país Son Heung-min, alegando que era mãe de seu filho, informou a imprensa de Seul.

A mulher, de sobrenome Yang, extorquiu 300 milhões de won (200.000 dólares, pouco mais de um milhão de reais) de Son no ano passado, após enviar ao jogador imagens de ultrassom de um feto e ameaçar divulgá-las ao público.

Supostamente, a criminosa gastou o dinheiro em artigos de luxo antes que ela e seu cúmplice, de sobrenome Yong, tentassem obter outros 70 milhões de won do jogador do Los Angeles FC.

Son denunciou os dois à polícia, o que provocou a detenção e indiciamento do casal.

O Tribunal Distrital Central de Seul condenou Yang a quatro anos de prisão por chantagem, segundo a imprensa local.

Seu cúmplice Yong, com quem ela teria tido um relacionamento amoroso, foi condenado a dois anos de prisão por tentativa de chantagem, informou a agência de notícias Yonhap.

Os dois estão detidos desde maio.

O juiz Im Jeong-bin declarou que Yang tomou "ações extremas" para prejudicar a reputação de Son.

"Não se limitou a simples ameaças ou exigências de dinheiro, foi além ao tomar ações como informar a imprensa e agências de publicidade, para explorar a condição de Son como figura pública", disse o juiz.

Son "sofreu problemas psicológicos consideráveis em consequência da divulgação do caso", acrescentou o magistrado.

O capitão da seleção sul-coreana compareceu a uma audiência fechada do julgamento e prestou depoimento em novembro como testemunha.

Não foi explicado se Yang - que, segundo especulações da imprensa local, teria interrompido a suposta gravidez - estava de fato grávida de um filho do atleta de 33 anos, ex-jogador do Tottenham.

Veja também