Qui, 16 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Luto

Sul-coreano do PSG Lee Kang-in é eleito melhor jogador asiático internacional

Com 49 partidas em todas as competições, 7 gols e seis assistências na temporada passada pelo PSG, o sul-coreano de 24 anos conquistou o prêmio destinado apenas a jogadores asiáticos

Reportar Erro
Lee Kang-In ganhou o prêmio de melhor jogador asiático de 2025 Lee Kang-In ganhou o prêmio de melhor jogador asiático de 2025 - Foto: Miguel Medina/AFP

O meio-campista e atacante do PSG Lee Kang-in, que não é titular sob o comando do técnico espanhol Luis Enrique, foi eleito nesta quinta-feira (16) o melhor jogador internacional asiático de 2025 durante a cerimônia do "AFC Awards", organizado pela Confederação Asiática de Futebol.

Leia também

• Após vencer a Bola de Ouro, Dembélé exige aumento e cria dilema financeiro no PSG, diz jornal

Com 49 partidas em todas as competições, 7 gols e seis assistências na temporada passada pelo PSG, o sul-coreano de 24 anos conquistou o prêmio destinado apenas a jogadores asiáticos que atuam em clubes fora da Ásia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Paris Saint-Germain (@psg)

Embora não seja titular habitual na equipe de Luis Enrique, o ex-jogador do Valencia e do Mallorca recebe minutos em campo por poder desempenhar várias funções: no meio-campo, como atacante pelas pontas e até como falso 9. Ele marcou um gol na Supercopa da Europa contra o Tottenham (2-2; 4-3 nos pênaltis).

Lee Kang-in soma 10 gols em suas 42 partidas pela Seleção da Coreia do Sul.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter