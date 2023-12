A- A+

Futebol Internacional 'Sumido' no Al-Ittihad, Benzema teria ganhado três dias de folga por 'circunstâncias especiais Jogador teria deixado a cidade de Jidá em meio a momento turbulento no clube saudita

O "desaparecimento" do atacante Karim Benzema, que teria deixado Al-Ittihad e a cidade saudita de Jidá, ganhou um novo capítulo na tarde deste sábado. Segundo veículos de imprensa de Espanha e França, o jogador teria ganhado uma folga de três dias por "circunstâncias especiais". Ou seja, não teria havido falta aos treinos de quinta e sexta-feira, como foi noticiado na imprensa saudita.

A versão da folga foi dada ao jornal francês L'Equipe, que também garante que não há sinal de saída do jogador do clube em meio a momento turbulento. Atual campeão, o Al-Ittihad é apenas o sétimo colocado na liga saudita. Recentemente, levou goleada por 5 a 2 do rival Al-Nassr.

Benzema, por sua vez, mantém bons números de 15 gols e seis assistências em 24 jogos em todas as competições, mas não escapa das críticas de parte dos torcedores. Chegou a ganhar como apelido jocoso o trocadilho "Ben Hazima", que em português significa "filho da derrota". Após a goleada, ele apagou sua conta no Instagram.

O jornal Marca, da Espanha, corrobora a versão dada ao L'Equipe. Segundo o veículo, Benzema tem uma lesão no pé e tem autorização do clube e do departamento médico para a ausência nos treinamentos.

Veja também

