Náutico Súmula confirma segundo gol do Náutico para Gabriel Santiago O meia alvirrubro balançou as redes pela quarta vez na temporada; Jael marcou o outro gol na vitória diante do São José-RS

O árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS) confirmou na súmula que o segundo gol do Náutico na vitória diante do São José-RS, no último sábado (6), foi do meia Gabriel Santiago. Num primeiro momento, o gol tinha sido atribuído a Jael.

No lance, Gabriel Santiago recebe a bola pela direita, corta para o meio e cruza em direção à grande área. Há um desvio na zaga antes de balançar as redes. Tanto Jael quanto Gabriel Santiago saíram para comemorar.

O perfil do Náutico no twitter também ficou na dúvida. "Crueldade nos Aflitos. Gabriel Santiago dominou pela direita e cruzou para a área. Jael apareceu para escorar para o fundo das redes e virar o jogo para o Timbu", descreveu nas redes sociais.

Logo em sequência, o perfil alvirrubro publicou o lance do gol com a legenda: "Tocou na bola? Não sei, mas vou falar que o gol foi do homi".

Tocou na bola? Não sei, mas vou falar que o gol foi do homi https://t.co/o2wOY3hXml pic.twitter.com/KnV17JSBlc — Náutico (@nauticope) May 6, 2023

Gabriel Santiago chegou ao quarto gol na temporada. Autor do primeiro gol, Jael já balançou as redes cinco vezes e está empatado com Júlio na vice-artilharia da equipe. Souza é o artilheiro isolado com sete gols marcados.

