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Futebol Súmula relata briga generalizada entre torcidas organizadas do Sport durante derrota para o Avaí Confusão paralisou o jogo da última quarta-feira (19) em dois momentos no primeiro tempo

A súmula da partida entre Avaí e Sport, que terminou em derrota por 2 a 1 para os pernambucanos na noite dessa quarta-feira (19), foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e relatou a confusão entre torcidas organizadas do Leão da Ilha do Retiro durante o jogo na Ressacada, em Santa Catarina.



No documento, a equipe de arbitragem informou que o confronto foi paralisado aos 34 minutos do primeiro tempo devido a uma briga generalizada onde se localizava a torcida rubro-negra, que foi contida pelo policiamento do estádio. A partida foi retomada dois minutos depois.

Após o reinício, o árbitro paulista João Vitor Gobi relatou ter precisado parar o duelo válido pela 23ª rodada da Série B pela segunda vez, aos 37 minutos da etapa inicial.

Dessa vez, a paralisação se deu por causa da tentativa de invasão da torcida organizada do Avaí dentro da área da torcida do Sport, sendo contidos pelo policiamento.

"Após a segunda paralisação o jogo somente foi reiniciado com a validação de segurança feito pelo delegado da partida juntamente com a equipe de policiamento do estádio", afirmou o documento.

Até o momento, nenhuma denúncia foi oficializada para o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que gere punição ao Leão da Ilha do Retiro.



Histórico

Caso o Sport seja denunciado para o STJD, será mais uma punição que o clube sofrerá por causa de atos envolvendo organizadas.



Em 2024, um atentado com bomba e pedras atingiu a delegação do Fortaleza na saída dos cearenses na Arena de Pernambuco.



Na final da Copa do Nordeste de 2023 entre Sport e Ceará, arremessos de cadeiras entre as torcidas geraram penas distintas às duas equipes.



O Ceará foi multado em R$ 5 mil, com base no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, enquanto o Sport recebeu uma multa de R$ 75 mil e teve a torcida impedida de comparecer aos estádios como visitante em seis jogos.



O rival Náutico também já foi punido com dois jogos de portões fechados em 2023, além de ter sido obrigado a pagar uma multa de R$ 10 mil após conflito entre as torcidas organizadas durante um jogo contra o Confiança na Série C daquele ano.



Os sergipanos, que jogavam em casa, receberam a mesma punição na ocasião.

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