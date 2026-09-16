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Confronto

Súmula relata confusão entre organizadas do Sport e CRB

O árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) informou os confrontos com o policiamento ao final da partida

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Torcida do Sport durante a derrota por 2 a 1 para o CRBTorcida do Sport durante a derrota por 2 a 1 para o CRB - Foto: Paulo Paiva / Sport Club do Recife

A súmula da partida do Sport contra o CRB, nessa terça-feira (15), no estádio Rei Pelé, relatou a confusão entre as principais torcidas organizadas das duas equipes após o apito final. Em campo, o duelo terminou 2 a 1 para os alagoanos.

De acordo com o documento assinado pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES), a torcida rubro-negra invadiu a área destinada à separação das torcidas e entrou em confronto com o policiamento.

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Na sequência, a súmula relata que a torcida mandante tentou invadir a mesma área após a "provocação da torcida visitante" e também entrou em confronto com o policiamento.

"O policiamento foi reforçado e foi usado a força policial contra a torcida visitante primeiramente, e após, contra a torcida mandante para dispersar as duas torcidas", detalha o documento.

A súmula também informa que houve arremesso de objetos no campo de jogo por parte da torcida do CRB. 

Outro caso 
A confusão na partida contra o CRB foi o segundo episódio envolvendo a torcida do Sport na Série B. 

No dia 19 de agosto, duas organizadas do clube se envolveram numa confusão nas arquibancadas da Ressacada, durante o jogo contra o Avaí. 

Na ocasião, a partida chegou a ser paralisada por alguns minutos.
 

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