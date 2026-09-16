Súmula relata confusão entre organizadas do Sport e CRB
O árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) informou os confrontos com o policiamento ao final da partida
A súmula da partida do Sport contra o CRB, nessa terça-feira (15), no estádio Rei Pelé, relatou a confusão entre as principais torcidas organizadas das duas equipes após o apito final. Em campo, o duelo terminou 2 a 1 para os alagoanos.
Membros da Jovem do Sport tentaram invadir o setor da torcida do CRB, a Comando Alvirrubro foi de encontro, necessitando a intervenção da Polícia Militar para evitar o confronto. pic.twitter.com/zs3oU74Dk9— Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) September 16, 2026
De acordo com o documento assinado pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES), a torcida rubro-negra invadiu a área destinada à separação das torcidas e entrou em confronto com o policiamento.
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Na sequência, a súmula relata que a torcida mandante tentou invadir a mesma área após a "provocação da torcida visitante" e também entrou em confronto com o policiamento.
"O policiamento foi reforçado e foi usado a força policial contra a torcida visitante primeiramente, e após, contra a torcida mandante para dispersar as duas torcidas", detalha o documento.
A súmula também informa que houve arremesso de objetos no campo de jogo por parte da torcida do CRB.
Outro caso
A confusão na partida contra o CRB foi o segundo episódio envolvendo a torcida do Sport na Série B.
No dia 19 de agosto, duas organizadas do clube se envolveram numa confusão nas arquibancadas da Ressacada, durante o jogo contra o Avaí.
Na ocasião, a partida chegou a ser paralisada por alguns minutos.