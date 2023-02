A- A+

super bowl Super Bowl: Andy Reid ameaçou colocar no banco jogadores que assistissem ao show de Rihanna Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs eleito o Jogador Mais Valioso da NFL, deu essa declaração em entrevista ao apresentador Jimmy Kimmel

O quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, revelou que o técnico do time, Andy Reid, ameaçou colocar no banco de reservas os jogadores que saíssem do vestiário para assistir ao show de Rihanna no intervalo da final do Super Bowl LVII, no último domingo (12). A declaração foi dada em entrevista ao apresentador Jimmy Kimmel.

Vocês [jogadores do Kansas City Chiefs] estavam todos assistindo ao show da Rihanna, certo?, perguntou Kimmel.

Me contaram que foi ótimo o show dela. Mas, antes da apresentação, o técnico Reid disse: 'Se vocês saírem do vestiário para assistir à performance, podem continuar andando, porque vocês não vão jogar o resto da partida, respondeu Mahomes, arrancando risadas da plateia e do apresentador.

O Kansas City Chiefs foi o grande campeão do torneio, com vitória por 38 a 35 sobre o Philadelphia Eagles. Após a partida, Mahomes foi eleito o MVP do Super Bowl LVII, isto é, recebeu o prêmio de Jogador Mais Valioso da NFL.

Rihanna está de volta

Após um hiato de sete anos, a cantora Rihanna voltou a subir no palco neste domingo e surpreendeu o público por exibir uma barriguinha de grávida de seu segundo filho (o primeiro nasceu em maio de 2022). A segunda gravidez foi confirmada por representantes da cantora após a sua apresentação.

O show, no intervalo do Super Bowl LVII, final do campeonato de futebol americano que é considerado um dos eventos de maior audiência da TV mundial, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

A artista vencedora de nove prêmios Grammy apareceu vestida totalmente de vermelho em uma plataforma erguida no ar, cercada por dançarinos em roupas brancas em outras plataformas e no solo. Rihanna começou cantando "Bitch Better Have My Money" e passeou por sucessos de seus 17 anos de carreira musical, condensados em cerca de 13 minutos de show (confira a lista abaixo).

