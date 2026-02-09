Super Bowl: Comercial de Serena Williams com medicamento para emagrecimento gera polêmica

A- A+

Um dos comerciais mais comentados do Super Bowl provocou debate ao mostrar Serena Williams aplicando em si mesma uma injeção de GLP-1, medicamento associado à perda de peso. A peça publicitária, exibida para uma audiência de dezenas de milhões de pessoas, rapidamente repercutiu nas redes sociais e entre profissionais de saúde.

No anúncio, a ex-tenista de 44 anos cita que o GLP-1 pode ser obtido em formato de comprimido por meio de um aplicativo de saúde. A cena levantou questionamentos sobre a exposição pública de tratamentos médicos e o impacto desse tipo de mensagem em um evento de alcance global, afirmou o jornal espanhol Marca.

O GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1) é um hormônio produzido naturalmente pelo intestino, com funções ligadas ao controle da glicose no sangue, ao aumento da sensação de saciedade e ao retardo do esvaziamento gástrico. Nos últimos anos, versões sintéticas do hormônio passaram a ser usadas no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

Entre os medicamentos mais conhecidos à base de GLP-1 estão a semaglutida, comercializada como Ozempic (diabetes) e Wegovy (obesidade), além da tirzepatida, vendida como Mounjaro e Zepbound. Este último recebeu aprovação da FDA em novembro de 2023 para uso no controle do peso.





Serena já havia falado publicamente sobre o tema. Em setembro de 2025, revelou ter perdido cerca de 14 quilos ao longo de um ano, afirmando que recorreu ao Zepbound após enfrentar dificuldades para emagrecer mesmo mantendo treinos intensos e alimentação controlada.

— Eu nunca conseguia atingir o peso que precisava, não importava o que eu fizesse ou o quanto eu treinasse — disse à revista People.

A ex-tenista também relaciona as mudanças no corpo ao período pós-gestação. Mãe desde 2017, Serena afirmou ter enfrentado desafios físicos após o nascimento da segunda filha, em 2023. O tema já havia sido discutido com seu ex-treinador, Patrick Mouratoglou, que relatou conversas francas sobre condicionamento físico no retorno às competições.

