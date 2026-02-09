A- A+

FUTEBOL AMERICANO Super Bowl: Em exibição de gala, Seahawks atropelam os Patriots e levam o bicampeonato da NFL Franquia de Seattle sufoca rivais no próprio campo e capitaliza posses para vencer por 29 a 13

Um ano depois de um Super Bowl de 62 pontos em Nova Orleans, o Levi’s Stadium, em Santa Clara (Califórnia) foi palco de exibição defensiva de gala do Seattle Seahawks. Com brilho do running back Kenneth Walker III, a franquia mostrou muita eficiência para para capitalizar suas posses, atropelar o New England Patriots e ficar com o título da NFL: 29 a 13.

Foi o bicampeonato da franquia, campeã pela primeira vez na temporada 2013. Festa para a cidade de Seattle, uma das que mais respiram esporte nos Estados Unidos.

Para se ter uma ideia da competitividade da partida, o primeiro touchdown só saiu no início do último quarto, quando Sam Darnold lançou passe de 16 jardas para excelente recepção de AJ Barner. Antes disso, os Seahawks abriram 12 a 0 só com field goals.

O primeiro veio na posse inicial da partida, que foi de Seattle, após campanha iniciada por grande corrida de Kenneth Walker III, um dos destaques da partida.





Na primeira campanha dos Patriots, um Drake Maye em noite até então apagada tentou puxar sua linha ofensiva “pelo braço” na corrida, mas os Patriots pararam naquela que foi a melhor defesa da temporada regular (apenas apenas 17,2 pontos cedidos por partida) e foram obrigados a fazer o punt. Não foi a única vez: os Seahawks obrigariam os Patriots a fazer oito punts ao longo da partida.

Reação freada

A falta de opções dos Patriots ficou nítida em um fumble de Drake Maye no fim do terceiro quarto. Byron Murphy recuperou a posse para os Seahawks. Para piorar, logo no início dos 15 minutos finais, Seattle conseguiu o primeiro touchdown da partida.

O jovem quarterback dos Patriots reagiria na posse seguinte, levando, enfim, a equipe de Massachusetts à endzone pela primeira vez. Foi em lindo passe de 35 jardas para o wide receiver Mack Hollins.

Mas a noite era mesmo dos Seahawks, que frearam a reação com uma interceptação de Julian Love em tentativa de passe longo de Maye. A posse terminou com com field goal, com boa participação de Walker: 22 a 7, até então.

O passeio ficou ainda maior após mais um fumble de Maye, que terminou em touchdown do linebacker Uchenna Nwosu, aumentando a vantagem para 29 a 13.

Maye até encontrou Rhamondre Stevenson em bela jogada para um touchdown já no “garbage time”, mas não havia maiscomo evitar a derrota e o título merecido de Seattle.

