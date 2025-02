A- A+

FUTEBOL AMERICANO Super Bowl LIX: anunciantes pagam preço recorde de R$ 46 milhões por 30 segundos comerciais na TV No ano passado o evento teve média de 123,4 milhões de espectadores, com 78% consumindo os anúncios

O Super Bowl é um dos eventos esportivos de maior audiência no mundo e por isso, ano após ano o seu espaço publicitário bate recordes de valores. No ano passado, as emissoras cobraram US$ 7 milhões (cerca de R$ 40,5 milhões) por 30 segundos de anúncio, e neste ano o valor referente ao jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles subiu novamente.

Segundo a rede CNN, a FOX vendeu cerca de dez espaços comerciais de 30 segundos da partida entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles por mais de US$ 8 milhões (em torno de R$ 46,3 milhões). Isso significa que a emissora vendeu por US$ 266 mil (R$ 1,5 milhões) um único segundo de transmissão.





São muitas as justificativas para os altos valores, mas uma das principais razões do preço é uma alta demanda pelo evento. No ano passado, o Super Bowl foi a transmissão mais assistida da história, com uma média de 123,4 milhões de espectadores na TV e na plataforma de streaming.

Além disso, um estudo realizado pela Ipsos, uma das maiores empresas de pesquisa de mercado do mundo, descobriu que 78% dos espectadores do Super Bowl assistem aos anúncios. O texto ainda afirma que 11% dos entrevistados admitiram que os comerciais são a principal razão para acompanharem a final da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos.

Por isso, mesmo com os preços subindo a cada temporada, empresas de diferentes setores, como a Pepsi, Stellantis e Squarespace já confirmam que serão anunciantes no Super Bowl LIX.

Onde e quando será o Super Bowl 59?

A grande final da temporada 2024 da NFL acontecerá no dia 9 de fevereiro de 2025. O local escolhido para a 59ª edição (LIX) foi o Caesar Superdome, em New Orleans. Inaugurado em 1975, a casa dos Saints é um dos estádios mais icônicos do esporte e receberá sua oitava decisão — a última foi em 2013.

A partida envolvendo Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs contará com a transmissão a Rede TV! (TV aberta), ESPN (TV fechada), DAZN e Disney + (no streaming).

