Super Bowl LVII: irmãos se enfrentarão na final da NFL pela primeira vez na história

O Superbowl, disputa final da NFL marcada para o dia 12 de fevereiro, terá um sabor especial para uma família Kelce. O center do Philadelphia Eagles, Jason Kelce, enfrentará o irmão, que joga como tight end pelo Kansas Chiefs. Apesar de várias duplas (e até trios) de irmãos serem famosas na NFL, esta será a primeira vez que o encontro entre os dois será na final.

Leia também

• Jogador da NFL que sofreu parada cardíaca recebe alta de hospital

• Qual canal vai passar Náutico x Porto, pelo Pernambucano? Confira escalações e saiba onde assistir

é dois anos mais velho que o irmão, e os dois tiveram uma trajetória parecida no esporte. Ambos se formaram pela Universidade de Cincinnati e foram draftados em sequência: primeiro o mais velho, em 2011, e depois, em 2013. Eles continuam nos times que começaram a carreira profissional.Os dois irão para o Superbowl buscando o segundo título na carreira: Jason venceu com os Eagles em 2017, enquanto Travis venceu com osem 2019. Depois da classificação, o irmão mais novo deu uma entrevista falando sobre como a família iria reagir ao duelo."Minha mãe não vai perder, é tudo que eu tenho a dizer. Vai ser uma sensação fantástica jogar contra ele, e claro, respeito todos dos Eagles, então não vou provocar muito eles porque tenho muito respeito e amo meu irmão, mas vai ser um jogo emocionante".