Futebol Americano Super Bowl LVIII: Chiefs x 49ers; saiba onde assistir e confira atração do show do intervalo Partida acontece em Las Vegas, a partir das 20h30, deste domingo (11)

Neste domingo (11), acontece um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo, o Super Bowl, a grande finalíssima da NFL, a principal liga de Futebol Americano. A partir das 20h30, Kansas City Chiefs x São Francisco 49ers vão medir forças no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Esse grande jogo terá transmissão da Rede TV, NFL Game Pass e ESPN/Star+.

O Super Bowl surgiu em 1967, quando as duas maiores ligas de futebol americano da época se uniram. Desde então, a liga é dividida em duas conferências, a AFC e NFC. Os campeões de cada conferência se enfrentam nesta grande final.

Ano após ano, o evento chama a atenção do mundo inteiro pelas cifras que correm no entorno do jogo. Durante a transmissão da partida que são vendidos os comerciais mais caros da TV mundial. 30 segundos de publicidade em rede nacional custa US$7 milhões (R$37 milhões).

Salgados também são os ingressos, segundo a Forbes,o preço médio das entradas é de US$ 10 mil (R$ 50 mil). O mais caro sai por até US$ 40 mil (R$ 203 mil). Já os mais baratos para esse jogo custam US$ 669 (R$ 3,4 mil). Para 58ª edição, os preços estão um pouco mais elevados, se notabilizando como o ingresso mais caro de sua história. Dados da plataforma TickPick revelam que o custo médio para assistir ao evento em Las Vegas chega a 9.800 dólares (48,2 mil reais), um aumento de 70% em comparação ao ano anterior.

As audiências são as maiores da televisão americana. Segundo dados do Sports Business Journal, 75 das 100 maiores audiências nos Estados Unidos são jogos de Futebol Americano, sendo que as principais são da final. O Super Bowl tende a ter uma média em torno de 100 milhões de espectadores nos Estados Unidos, mais 30 a 50 milhões ao redor do mundo.



Kansas City Chiefs

A equipe comandada por Andy Reid, Patrick Mahomes e Travis Kelce - namorado de Taylor Swift - está liderando a NFL nos últimos anos, construindo uma verdadeira dinastia. Das últimas cinco finais da liga, os Chiefs estiveram presentes em quatro tempordas (2020, 2021, 2023 e 2024). A equipe do Kansas busca seu quarto título (1970, 2020, 2023) na história.

São Franscisco 49ers

Pelo lado de São Francisco, o quarterback Brock Purdy não goza de todo o prestígio de Mahomes, mas vem fazendo grande campanha na temporada. O QB ainda conta com a ajuda de Christian McCaffrey e George Kittle para formar um ataque com muito boas possibilidades. Uma das equipes mais tradicionais da NFL, o 49ers contam com cinco títulos (1981, 1984, 1988, 1989 e 1994) na estante, mas o último troféu veio há 30 anos atrás.

Show do Intervalo

Uma atração à parte do Super Bowl é o show do intervalo. Desde a primeira edição que o jogo conta com uma apresentação artística. Nos primeiros anos, as bandinhas marciais universitárias animavam a torcida. Contudo, a NFL percebia que ainda se perdia muita audiência nesse momento. Até que em 1993, a liga deu a cartada que mudaria tudo. Michael Jackson, o rei do pop, foi a atração e alavancou os números da transmissão. Desde então, grandes nomes da música mundial disputam esse palco.

Nesta edição, Usher comandará o show com a participação de convidados especiais, como o rapper Post Malone. A expectativa dos fãs é ouvir os singles que mais marcaram a carreira da cantor.

Onde assistir: Rede TV, ESPN/Star+ e NFL Game Pass

Horário: 20h30

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas

