Futebol Americano Super Bowl LX: saiba qual a atração do intervalo e onde assistir Ao longo de mais de 30 anos, o show do intervalo do Super Bowl virou uma marca entre esporte e espetáculo

O Super Bowl, a grande finalíssima do futebol americano nos Estados Unidos, é um tipo de espetáculo capaz de ‘estourar a bolha’. Reconhecido como um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo, tem o seu ápice de audiência justamente quando os jogadores não estão no campo e os artistas que assumem o protagonismo são outros.

Neste domingo (08), no intervalo da partida entre Seattle Seahawks e New England Patriots, o já tradicional show do intervalo será comandado pelo porto-riquenho Bad Bunny, artista que atingiu o lugar mais algo das paradas de sucesso e teve o álbum “Debí Tirar Más Fotos” como o mais ouvido de 2025.

Tensão

Para além da popularidade do cantor, a tensão política em torno das políticas anti-imigração nos Estados Unidos de Donald Trump, aumentou as expectativas para o icônico show do intervalo.

Na semana anterior ao jogo, Bad Bunny venceu três prêmios no Grammy Awards, principal premiação da música internacional, equivalente ao Oscar para o cinema. Durante o discurso, o porto-riquenho criticou duramente o Governo Trump.

“Antes de agradecer a Deus, vou dizer: Fora ICE! Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas. Somos humanos e somos americanos”, começou

“O ódio fica mais poderoso com mais ódio. A única coisa que é mais poderosa que o ódio é o amor. Então, por favor, precisamos ser diferentes. Se lutarmos, temos que fazer isso com amor”, discursou o cantor.

Bad Bunny durante discurso no Grammy - Foto: Emma McIntyre/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Convidados

Uma prática muito comum desses momentos de show de intervalo são as participações especiais. O próprio Bad Bunny foi um convidado na apresentação de Shakira e Jennifer Lopez em 2020.

Para este ano, crescem os rumores das parcerias. Entre os nomes mais frequentemente mencionados para dividirem o palco estão o colombiano J Balvin e a dupla porto-riquenha Jowell & Randy.

Importância

Antes da década de 1990, o show do intervalo consistia basicamente em apresentações de bandas marciais de universidades. Até que em 1991, a boy band New Kids on Block e Michael Jackson em 1993, elevaram o patamar das apresentações.

Apesar da curta duração, aproximadamente 15 minutos, o show do intervalo do Super Bowl é capaz de impactar bastante a carreira de um artista. Algumas edições entraram para a lista dos eventos mais assistidos da história da TV americana, com mais de 100 milhões de telespectadores somente nos Estados Unidos.

Parecendo inverter a lógica, a NFL (National Football League) não paga cachê para os artistas. Por dois motivos: primeiro, a liga cobre todos os custos de produção do show. O segundo, os cantores sabem que a visibilidade do momento pode resultar em um aumento significativo de venda de álbuns e novos patrocínios.

O ganho dos artistas é tão grande, que a NFL já pensou até mesmo cobrar para artistas se apresentarem no intervalo do Super Bowl. A abordagem não foi bem recebida. Mas fato é que se sabe que há sempre uma corrida muito grande entre cantores e cantoras por esses 15 minutos de ‘fama’.



Super Bowl LX: Seattle Seahawks x New England Patriots

Data: 08/02

Horário (início do jogo): 20h30

Local: Levi’s Stadium (Santa Clara/Califórnia/EUA)

Transmissões: Sportv 2 /ESPN/ GETV



