Super Bowl LX: confira como chegam Seattle Seahawks e New England Patriots; saiba onde assistir

Uma das edições mais imprevisível dos últimos tempos, é como vem sendo tratada a 60ª edição do Super Bowl, que será protagonizada por Seattle Seahawks e New England Patriots, neste domingo (08). A bola oval será disputada jarda a jarda do Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia, a partir das 20h30.

Para a finalíssima da temporada 2025/2026, há um ponto pacífico: não é um grande favoritismo para uma das equipes e o resultado final pode ir para qualquer lado.

Fato é que Seahawks e Patriots não estavam entre os times mais cotados lá no início da temporada para estarem nesta possível, de um jogo de conquistar mais um título.

Reconstrução

Pelo lado do New England Patriots, a atual temporada foi de total reconstrução. Muitas mudanças foram produzidas no elenco, várias contratações de jogadores livres no mercado foram realizadas, como no caso do wide receiver Stefon Diggs e algumas apostas em jogadores calouros foram realizadas.

Em menor grau, o Seahawks também teve sua reformulação, principalmente nas peças ofensivas, com as saídas de Geno Smith, Tyler Lockett e D.K. Metcalf, que foram referências por várias temporadas; neste ano, Sam Darnold, Cooper Kupp e Jaxon Smith-Njigba assumiram o protagonismo.

Defesas

Um ponto alto deste Super Bowl vai ser os trabalhos das linhas ofensivas. Reconhecidas como as melhores da liga, os ataques não devem ter vida fácil. A expectativa é de um placar com poucos pontos somados.

K'Lavon Chaisson, de New England, e DeMarcus Lawrence, de Seattle, são dois dos jogadores com mais sacks aos quarterbacks adversários nos playoffs e podem ser decisivos no jogo.

Em um jogo que pode ser definido em jogadas de passes longos, os cornerbacks podem ser decisivos. Assim, Carlton Davis III e Christian Gonzalez por parte dos Patriots e, Devon Witherspoon e Nick Emmanwori pelos Seahawks podem decidir neste quesito.

QB's

Grandes protagonistas do jogo, os quarterbacks de Seattle e New England possuem histórias bem diferentes, mas ambos buscam se consolidar como líderes das suas equipes num título da NFL.

Sam Darnold foi selecionado pelo New York Jets na primeira rodada do draft de 2018. Tendo uma performance abaixo do esperado como profissional, foi trocado duas temporadas depois como Carolina Panthers, onde também não conseguiu sucesso.

Chegou a ser reserva por uma temporada no São Franciso 49ers, até ser resgatado no Minnesota Vikings em 2024 e chegou a levar o time aos playoffs. A atuação chamou a atenção dos Seahawks, que contratou o QB por três anos e logo na primeira temporada da parceria rendeu uma vaga na finalíssima.

Mesmo com bons números e atuações consistentes, Darnold ainda é visto como alguma desconfiança pelos especialistas.

Por outro lado, Drake Maye ainda é um jovem jogador, de grande potencial, que está apenas na segunda temporada da carreira.

Com grande capacidade para passes longos, essa será uma grande oportunidade do atleta de apenas 23 anos se estabelecer entre os principais quarterbacks da NFL.



Super Bowl LX: Seattle Seahawks x New England Patriots

Data: 08/02

Horário (início do jogo): 20h30

Local: Levi’s Stadium (Santa Clara/Califórnia/EUA)

Transmissões: Sportv 2 /ESPN/ GETV



